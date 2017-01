Singen Der Singener Stadtrat verabschiedet einen soliden Haushalt

Mit 20 Millionen Euro erreicht die Stadt die höchste Investitionsrate ihrer Geschichte. Wegen der GVV-Bürgschaft ist eine hohe Kreditaufnahme nötig. Die neue Sporthalle und das Hallenbad bleiben auf der Wunschliste

Es war ein Bild der Geschlossenheit, das die Gemeinderäte in ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr boten, wie es sich wohl nie zuvor bei einer Verabschiedung eines Haushaltes gezeigt hatte. Einhellig lobten alle Fraktionen die gute Vorbereitung des fast 700 Seiten starken Zahlenwerks und verabschiedeten es einstimmig. Positiv bewerteten sie aber auch Oberbürgermeister Bernd Häusler, der es in seiner bisherigen Amtszeit geschafft habe, das vollkommen zerrüttet Vertrauen zwischen Verwaltung und Gemeinderat wieder herzustellen.

Angesichts der erfreulichen Einnahmeentwicklung 2016 und den ebenso optimistischen Prognosen für 2017 konnten die Räte gut auf Kuschelkurs gehen. Das zeigte sich auch in den Haushaltsreden, die hier auszugsweise wiedergegeben werden:

Veronika Netzhammer (CDU): "In Singen geht was", sagte die Stadträtin. Die finanzielle Situation habe sich deutlich verbessert. Mit über 20 Millionen Euro Kreisumlage leiste Singen den zweithöchsten Beitrag für den Landkreis. Die Einwohnerentwicklung strebe zielsicher die 50 000er Marke an. Singen werde urbaner. Die Nachverdichtung auf dem Kunsthallen- Scheffel und Herz-Jesu-Platz werde die Stadt deutlich beleben. Versäumnisse der GVV im sozialen und Mietwohnungsbau würden aufgeholt. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur sei Voraussetzung, dass Menschen sich treffen könnten, betonte Netzhammer und hob auf den Bau der Beurener Halle ab. Auf die dreiteiligen Sporthalle wollen die Christdemokraten nicht mehr lange warten. Netzhammer arbeitete sich Punkt für Punkt durch die Projekte: Investitionen in Schulen, Kindergärten, Straßen und Plätze. Als große Aufgabe sieht sie aber auch die Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen an. Die Vesperkirche habe gezeigt, dass für viele Menschen ein gutes Miteinander wichtig ist. Zusammenfassend stellte sie fest: "Der Haushalt 2017 ist ein guter und konstruktiver Haushalt."

Der linke Stadtrat Thomas Köstler fehlte aus Krankheitsgründen.

Das neue Haushaltssystem

Die Stadt Singen plant ihren Haushalt seit fünf Jahren nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und wendet die kommunale Doppik an. Diese orientiert sich an der kaufmännischen Buchführung und bildet den Ressourcenverzehr ab. Das alte System, die Kammeralistik, war ein zahlungsorientiertes Rechnungswesen, das nur den Geldverbrauch darstellte. Im NKHR wird auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, wie Abschreibungen, abgebildet. Im Ergebnishaushalt werden alle Vorgänge geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht; im Finanzhaushalt/Finanzrechnung alle kassenmäßigen Geldbewegungen gelistet. Daher lässt sich der moderne Haushaltsplan nicht mehr mit einer Zahl (Haushaltsvolumen) darstellen.

2017 erwartet die Stadt 131,6 Millionen Euro Erträge und 134 Millionen Aufwendungen. Das ergibt einen Fehlbetrag von 2,5 Millionen Euro. Dazu kommt die Bürgschaft für die GVV mit 8,8 Millionen Euro, die bereit gestellt werden müssen. (gtr)