Tengen Der Randen im Licht

So schön kann Landschaftsfotografie im Hegau sein

Dass es auf dem Randen schön ist, hat der frühere Tengener Bürgermeister Helmut Groß in seinem Ruhestand schon oft gezeigt. Sein Hobby ist die Fotografie. Die SÜDKURIER-Leser profitieren auch davon, wenn der Ruheständler immer wieder mit der Kamera durch die Landschaft streift und Kostproben seiner Kunst in der Redaktion abliefert. Der nebenstehende Sonnenaufgang ist jedoch mehr als ein schlichtes Foto. Er mutet an wie ein stimmungsvolles Gemälde von Caspar David Friedrich, einem der bedeutendsten deutschen Maler der Frühromantik. Das Bild zeigt die Hegau-Landschaft in einem Licht, wie sie nur ganz früh morgens zu sehen ist. Eine Perspektive, wie man sie nur vom Randen aus wahrnehmen kann. Friedrich hat allerdings in seine dramatischen Landschaften häufig Menschen platziert. Das ist in diesem Fall anders. Der einzige Mensch, der etwas mit dem Bild zu tun hat, ist der Fotograf, und der bleibt unsichtbar hinter der Kamera. gtr/Bild: Helmut Groß