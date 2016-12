Kann der Singener Schlachthof überhaupt wirtschaftlich arbeiten, wenn er nur an einem Tag in der Woche seinem Geschäft nachgeht? Offenbar kann er, weil für längere Öffnungszeiten zu wenig Tiere aus dem Hegau ankommen. Es ist zu hoffen, dass der Betrieb auch längerfristig aufrecht erhalten bleibt.

Wer sich bewusst ernähren will, der möchte wissen, in welchem Stall das Schwein oder Rind aufgewachsen ist, und auf welchem Feld das Gemüse angebaut wurde. Auf dem Wochenmarkt kennt man den Obst- oder Kartoffelbauern persönlich. Beim Metzger muss man schon nachfragen, ob das Lamm vom Hohentwiel kommt oder von einer anderen Schafweide. Vertrauen spielt hier eine große Rolle. Der Metzger weiß, von welchem Bauern die Tiere stammen.



Doch kann er das auch noch nachvollziehen, wenn er seine Rinderhälften Hunderte Kilometer entfernt einkaufen muss? Man kann nur hoffen, dass die Großschlachterei Färber in Emmendingen, ihren Betrieb in Singen aufrecht erhalten wird. Selbst wenn die Kessel im neuen Jahr nur noch montags erhitzt werden. Der Hegau ist keine Region für Tiermast, sondern eher für Streuobst und Gemüse. Die Verbraucher wollen trotzdem Fleisch von Tieren aus der Region essen.