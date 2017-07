Singen Der Hegau gegen den Rest der Welt

Hiergeblieben! Nichts wie weg – woher nur kommt dieser Zwang, im Urlaub das Weite zu suchen? Der SÜDKURIER begibt sich in seiner Sommerserie auf Spurensuche nach den Gründen fürs Hierbleiben

Singen/Hegau – Land und Leute kennenlernen – das ist einer der Gründe, warum im Urlaub das Weite gesucht wird. Oder man will sich fern ab von der vertrauten Umgebung verwöhnen lassen, raus aus dem Alltag und möglichst Außergewöhnliches erleben. Aber wie sieht's in Wirklichkeit aus? Land und Leute beschränken sich vielfach aufs Hotelpersonal und (noch schlimmer) jeder kennt inzwischen die Geschichten, wonach jemand einen Bekannten wahlweise im Café in Palma auf Mallorca oder bei der Tour auf den Machu Picchu begegnet ist. Das ersehnte außergewöhnliche Ereignis führt so schnell zu der Erkenntnis, dass man weniger den eigenen Wünschen als dem Marketing der Tourismus-Branche folgt. Die meisten Urlauber sind am Ende froh über die Rückkehr in den Alltag.

Und ist es denn vor der Haustür wirklich so öde? Die SÜDKURIER-Lokalredaktion für den Bereich Singen/Hegau hat für den Sommer eine Serie vorbereitet – und die einzelnen Autoren waren dabei teilweise selbst überrascht, was die Region alles zu bieten hat. Damit war auch der Titel der Serie geboren: Sie heißt "Hiergeblieben!" und ist bewusst als Aufforderung formuliert, denn das örtliche Umfeld kann es durchaus mit den Fernzielen aufnehmen. So viel jedenfalls steht fest: Ein Sommer allein genügt nicht, um all die verborgenen Schätze des Hegau zu entdecken. Zugleich ist der Redaktion bewusst, dass die Leserinnen und Leser noch viele Tipps beisteuern können. Deshalb vorneweg: Die Redaktion freut sich über Hinweise, die zum Charakter der Serie "Hiergeblieben!" passen und greift die Anregungen gerne auf (siehe auf Infokasten).

Klar gesetzt bei der Konzeptionierung der Serie waren die landschaftlichen Reize des Hegaus, vorgestellt werden zum Beispiel in beliebten Flachland-Radtouren mit Startpunkt in Singen. Ferner werden eine Reihe von Gartenwirtschaften und Grillplätze präsentiert, die durch ihre Lage herausragen. Klar, dass auch die Bäder und Seen Gründe für den Urlaub zuhause liefern und bei den kulturellen Besonderheiten beweist die Redaktion Haltung: Sie wird beispielsweise Kunstwerke auflisten, die man gesehen haben muss, wenn man in Singen mitreden möchte. Und natürlich sind wir dabei gespannt, wer das ganz anders sieht, denn in der Stadt gibt es eine stattliche Anzahl weiterer Kunstwerke.

Darüber hinaus wird die Redaktion Singen/Hegau in Reportagen das Thema "Hiergeblieben!" aufgreifen. Was beispielsweise ist zu beachten, wenn Hund und Katze in die Tierpension umsiedeln müssen, damit Frauchen und Herrchen in Urlaub fahren können? Wie sieht die Situation bei der Kurzzeitpflege aus, wenn die pflegenden Angehörigen ihren Urlaub für eine Auszeit nutzen? Dass die Chance hierzubleiben aus der Perspektive von Flüchtlingen eine ganz eigenen Wert besitzt, wird Gegenstand einer weiteren Hintergrundgeschichte sein. Gut zur Serie passt auch ein Besuch im Fundbüro – hier lagern Dinge, die unter anderem von Urlaubern im Hegau vergessen wurden.

Schließlich wird die SÜDKURIER-Redaktion die Ferienzeit für Aktionen nutzen, bei denen die Leserinnen und Leser durchs Mitmachen einen konkreten Anlass zum Hierbleiben haben. Einiges an Tüftelei erforderte beispielsweise ein Rätsel, bei dem die Leser diverse Kirchen im Hegau dem entsprechenden Orten zuordnen sollen. Ums Mitmachen geht es in der bekannten Sommerserie "Der SÜDKURIER bewegt" in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein. Diese allerdings wird im bisherigen Format angeboten – ist aber gleichwohl ein guter Grund um hierzubleiben.

Ihr Tipp ist gefragt!

Es gibt viele Gründe hierzubleiben. Für den passionierten Hobbygärtner beispielsweise kann das eigene Grün wichtiger sein als eine Expedition auf die Galapagos-Inseln, ein anderer nutzt bei einem guten Buch die Entschleunigung vom stressigen Beruf auf vier Quadratmetern Balkonien. Was ist für Sie ein Grund den Urlaub daheim zu verbringen? Die SÜDKURIER-Redaktion freut sich über Tipps (gerne auch Fotos) und nimmt diese nach Möglichkeit in die Sommerserie "Hiergeblieben!" auf. Am besten funktioniert das per email (Stichwort: "Hiergeblieben!") unter