Singen Der Hanomag "Kommisbrot": Ein Hingucker für Oldtimer-Liebhaber

Am Sichelhenke-Sonntag wird von Siegmar Peter die Karosserie eines Hanomag mit dem Spitznamen "Kommisbrot" geflochten. Schon das Fahrgestell aus Holz hat der Bohlinger selbst angefertigt.

Traditionsfeste, wie die 59. Bohlinger Sichelhenke am kommenden Wochenende, leben vom Herzblut der ehrenamtlich engagierten Dorfbewohner. Am Samstag, 26. August, findet zum 20. Mal das beliebte Oldtimertreffen statt. Aus kleinen Anfängen hat sich der nostalgische Aufmarsch der Autos und Motorräder zu einem Klassiker an der Sichelhenke entwickelt. „Viele der bis zu 140 Teilnehmer kommen schon seit dem ersten Mal und schätzen die familiäre Atmosphäre dieses Treffens“, freut sich Organisator Siegmar Peter. Der leidenschaftliche Liebhaber wird dieses Jahr eine einzigartige Attraktion präsentieren: Das Fahrgestell eines 97 Jahre alten Hanomag, dessen Karosserie erst noch gefertigt werden muss.

Genau gesagt ist die 1924 gebaute Serie des Hanomag „Kommisbrot“ der erste deutsche Kleinwagen gewesen, der in Fließbandfertigung entstanden ist. Der Spitzname „Kommisbrot“ hatte der Wagen wegen seines spartanischen Charakters und auch wegen der formalen Ähnlichkeit mit der Tagesration des Soldaten. Für den Schub bis rund 60 Stundenkilometern sorgt der Einzylinder-Viertakter, der muntere zehn Pferdestärken aus seinen 499 Kubikzentimetern schöpft. Mit der Blechverkleidung hatte der Hanomag etwa 450 Kilogramm Gewicht, für die Sparte Berg- und Langstreckenrennen wurde ein spezieller Korbwagen entwickelt, der 120 Kilogramm Gewicht einsparte.

Genau diesen Hanomag erstand Siegmar Peter von einem Ehepaar aus Berlin, das vor neun Jahren auf der Sichelhenke zu Besuch war. Das „Körbchen“ gehörte jedoch nicht zum Fahrzeug, anhand von detailgetreuen Zeichnungen baute der Oldie-Liebhaber einen Holzrahmen nach, der auf das zwischenzeitlich restaurierte Fahrzeuggestell montiert wurde. „Nun kommt der spannendste Teil mit dem Flechten der Karosserie aus Bondootrohr, eine Art Weide, deren Rohstoff aus Indonesien kommt“, erklärt Siegmar Peter. Angeleitet wird er dabei am Sonntag, 27. August, auf der historischen Marktgasse von der Korbflechterin Susanne Binder aus Heudorf bei Riedlingen.