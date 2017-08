Singen Der Handel denkt schon an den Herbst

Hiergeblieben: Während der Urlaubszeit wird es ruhiger im Hegauer Handel. Viele nutzen die Wochen für kleinere Renovierungen und die Vorbereitung auf die kommende Saison. Gleichzeitig lockt der Schlussverkauf mit Rabatten.

Wenn Sommerferien sind und viele in den wohlverdienten Urlaub fahren, wird es ein wenig ruhiger im Hegau. Das gilt auch für den Handel. Während manche Händler die Zeit zur Vorbereitung auf das Herbstgeschäft nutzen und wegen der Urlaubszeit weniger Personal im Einsatz haben, setzen andere auf satte Rabatte, um Platz in den Lagern und Auslagen für die kommende Saison zu schaffen.

Nicole Schriewer hat alle Hände voll zu tun. Ihr Schuhgeschäft Fünfzehn hoch oben in der Engener Altstadt ist gut besucht. Auf vielen Sandalen, Mokassins, Pumps und Sneakers leuchten rote Preisschildchen mit ansehnlichen Rabatten im Schlussverkauf. "Vieles ist schon weg, aber es gibt immer noch eine gute Auswahl", so ihre Zwischenbilanz. Langsam trudeln schon die ersten Herbstmodelle ein, da müssen die Sommerschuhe Platz machen. Die Engener Händlerin profitiert von den Touristen, die die Stadt besuchen und dann gerne auch bei ihr stöbern. "Das fängt schon im Mai an mit Touristen, die kommen", freut sich Schriewer über die willkommene zusätzliche Nachfrage.

Auch im Modehaus Heikorn in Singen dauert der Schlussverkauf noch in den ersten Ferienwochen an. Dann werde es ein wenig ruhiger, weiß Inhaber Thomas Kornmayer aus langjähriger Erfahrung. "In den Ferien sind viele weg und die Frequenz nimmt ab", stellt er fest. Nur bei schlechtem Wetter steige die Zahl der Touristen an, die statt an den See in die Innenstädte gehen. Die etwas ruhigeren Wochen, in denen auch viel Personal im Urlaub sei, nützten sie, um Dinge im Laden zu reparieren oder auch mal die eine oder andere Wand zu streichen.

"Ab Mitte August bis Ende September kommt dann so langsam die Herbstmode", erläutert Kornmayer. Das ist etwas später als in früheren Zeiten und Konsequenz aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Kunden kauften eben im August keine dicken Jacken, während er diese aber dem Lieferanten schon bezahlen müsse, so Kornmayer. Von ruhigeren Wochen will Thomas Przybylski, Geschäftsführer von Karstadt Singen, nichts wissen – im Gegenteil. "Da ist richtig Remmidemmi angesagt", gibt Przybylski mit Blick auf die Sommerwochen zu verstehen. Alle Sommersachen müssten raus, denn langsam seien die Herbstwaren auf dem Weg. Der Schlussverkauf sei für die Kunden sehr interessant. "Die reduzierte Ware läuft sehr gut. Die Kunden jagen für den Urlaub nach Schnäppchen", äußert er sich zufrieden zum Ausverkauf, der schon Ende Juni begonnen hat.

Nicht ganz so glücklich mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Manuel Waizenegger, Geschäftsführer des Modehauses Zinser in Singen. Deshalb setzt auch er auf den Schlussverkauf mit hohen Rabatten. Gleichzeitig befänden sich schon die ersten Teile der Herbstsaison im Verkauf. "Anfang August schreiben wir unsere Premiumkunden für die neue Herbst-/Wintermode an", erläutert Waizenegger. Währenddessen seien viele Mitarbeiter im Urlaub und die Vorbereitung für den Saisonstart im September liefe an.

Sehr entspannt sieht Ingo Schulze, Inhaber des Baby- und Kinderfachgeschäfts Rappelkiste in Rielasingen, der Ferienzeit entgegen. Je nach Wetter sei ein bisschen weniger los. Allerdings sei sein Geschäft wenig saisonabhängig. "Wir haben auch kein starkes Weihnachts- oder Ostergeschäft", gibt Schulze zu verstehen. Ein Schlussverkauf ziehe nicht, deshalb kaufe der Kunde nicht mehr, so seine Erfahrung. In der Rappelkiste liege der Fokus auf Kinderwägen und Babyausstattung. Babys kämen schließlich immer zur Welt.

"Nichts ist teurer als Saisonüberhänge wieder ins Lager zurückzuhängen"

Herr Kather, wie versucht der Handel, große Saisonüberhänge zu vermeiden?

Es wird der Versuch unternommen, durch häufigere, kurzfristige Einkaufsrhythmen nicht allzu große Lagerbestände aufzubauen. Mittlerweile gibt es Labels, die bis zu zwölfmal im Jahr auflegen. Häufig nehmen die Händler die Ware auf Kommission oder auf Depot. Das minimiert das Lagerrisiko. Damit geht dann auch das Abschriftenrisiko durch überschüssige Ware vom Händler auf den Produzenten über. Die Lieferanten lassen sich das allerdings gut bezahlen. Zum Ende der Saison bleibt aber immer Ware übrig. Dieses Jahr hatten wir schon im März einen Sommereinbruch und dann wieder sibirisch kalte Nächte.

Da ist eine ganze Weile im Textilhandel nichts passiert. Erst vor ein paar Wochen ist die Nachfrage mit den Temperaturen gestiegen.

Hat sich das Einkaufsverhalten des stationären Handels in den vergangenen Jahren gewandelt?

Die aus den Erfahrungen abgeleiteten Einkaufsentscheidungen sind im Handel sehr unterschiedlich, je nachdem, was angeboten wird und wo. Es treten spezifische Kauffaktoren, wie zum Beispiel touristische Frequenz oder regionale Besonderheiten in den Vordergrund, die von Branche zu Branche und von Stadt zu Stadt verschieden sind. Zudem gibt es auch noch Unterschiede zwischen Filialisten und mittelständischen Unternehmen. Aber eines gilt für alle: Nichts ist teurer als Saisonüberhänge wieder ins Lager zurückzuhängen.

Wie sieht es mit der Konkurrenz aus dem Internet für den stationären Handel aus?

Ein Euro, der im Internet ausgegeben wurde, wird im stationären Handel nicht mehr ausgegeben. Allerdings gibt es im Internet auch immer mehr Plattformen, von denen verkauft wird. Auch stationäre Händler können, neben der Möglichkeit eines eigenen Webshops, diese Plattformen nutzen, um ihre Waren per Internet zu verkaufen. Die Vertriebswege verschmelzen immer mehr. Das sogenannte „Multichanneling“ wird für die Händler immer wichtiger.

Zur Serie

Ihr Tipp ist gefragt! Es gibt viele Gründe hierzubleiben. Für den Hobbygärtner beispielsweise kann das eigene Grün wichtiger sein als eine Expedition auf die Galapagos-Inseln, ein anderer nutzt bei einem guten Buch die Entschleunigung vom stressigen Beruf. Was ist für Sie ein Grund den Urlaub daheim zu verbringen? Die SÜDKURIER-Redaktion freut sich über Tipps (gerne auch Fotos) und nimmt diese nach Möglichkeit in die Sommerserie „­Hiergeblieben!“ auf. Am besten funktioniert das per E-Mail (Stichwort: „Hiergeblieben!“) ansingen.redaktion@suedkurier.de