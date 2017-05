Singen Der Garten der Schöpfung sucht Helfer

Sagen Sie mal: Herr Burkart, was wurde eigentlich aus dem Garten der Schöpfung. Kurt Burkart hat das Kleinod zur Landesgartenschau 2000 entworfen und mit ehrenamtlich tätigen Kräften gebaut

Herr Burkart, vor 19 Jahren wurde die Bitte an Sie herangetragen, ob Sie zum Thema Schöpfung einen Garten gestalten könnten. Wie ist man auf Sie gekommen?

Das war ein Prozess. Die Kirchen hatten sich für eine Beteiligung an der Landesgartenschau entschieden. Sie beauftragten Hans-Peter Storz mit der Sache. Er hatte zunächst die Idee, einen Garten der Stille zu schaffen. Doch das Grundstück liegt direkt an der Bahnlinie. Schlechte Voraussetzungen für die Stille. Also begann man über den Garten der Schöpfung nachzudenken.

Sie haben die Pläne dafür gezeichnet. Das ist lange her. Können Sie die Idee dahinter noch einmal erklären?

Sie werden verstehen, dass mir die Bäume am Herzen lagen. Deshalb haben wir Kirsch- und Apfelbaum und möglichst viele der anderen Pflanzen erhalten. Den Garten selbst habe ich als Kreis angelegt mit einem Springbrunnen in der Mitte. Er symbolisiert den Sonntag, den Tag der Ruhe. Darum herum habe ich sechs Stelen symmetrisch angeordnet. Jede steht für einen Schöpfungstag und die Bepflanzung im Beet steht für das entsprechende Element. Weiße Blumen stehen für das Licht, blaue für Wasser und Himmel, gelbe für Sonne, Mond und Sterne, rote für das Blut und die Erschaffung des Menschen.

Seit 17 Jahren gibt es nun den Garten der Schöpfung, und es sind außer dem leicht verwitterten Holz der Bänke keine Abnutzungserscheinungen erkennbar. Wie machen Sie das?

Es gibt eine Gruppe von etwa 30 Personen aus den Kirchengemeinden, die sich um die Pflege des Gartens kümmern. Ich selber komme einmal pro Woche, um nach dem Rechten zu sehen und die Pflege zu koordinieren. Ich bin jetzt 87 und hatte eigentlich die Hoffnung, dass sich ein Landschaftsgärtner finden würde, der meine Funktion ehrenamtlich übernimmt. Bisher hat sich keiner gefunden, und die Zahl der Helfer wird nicht größer. Dabei brauchen wir immer Leute, die sich um den Garten kümmern und zum Beispiel im Sommer die Blumen gießen.

Was bedeutet das in der Konsequenz?

Dass wir das Budget, das uns die Kirchen zur Verfügung gestellt haben, überstrapaziert haben. Pro Jahr fehlen uns rund 800 Euro, für die wir dringend Spenden bräuchten.

Woher kommt dieses Defizit?

Weil wir die Arbeiten nicht mehr alle selber erledigen können, benötigen wir Fachleute, die auch Rechnungen stellen. Zum Beispiel für das Rasenmähen, das Liefern der Blumen und für Reparaturen.

Was müssen Sie denn reparieren?

Wir haben zum einen das Problem mit Vandalismus. Zum Beispiel am Brunnen oder in den Blumenbeeten. Es kann vorkommen, dass wir um 11 Uhr neue Pflanzen gesetzt haben und um 14 Uhr schon wieder welche gestohlen wurden. Die Bänke wurden schon rausgerissen und aufs Feld geschmissen. Jetzt haben wir sie einbetoniert. Im Eingangsbereich hatten wir Klangstäbe aufgehängt. Die wurden ebenfalls geklaut. Ein zweites Glockenspiel wurde aus einer serbischen Fichte gestohlen. Da haben wir uns gefragt, wie der Dieb da überhaupt hoch kam. Und dann haben wir natürlich noch die laufenden Kosten für die Pflege.

Gibt es auch gläubige und weniger zerstörerisch veranlagte Menschen, die den Garten der Schöpfung nutzen?

Natürlich gibt es die. Es kommen sehr viele Menschen hierher, sogar Kindergartengruppen. Einmal im Monat gibt es an jedem zweiten Mittwoch um 19 Uhr eine Abendandacht im Garten der Schöpfung. Die wird von den verschiedenen katholischen, evangelischen und freien Kirchen gestaltet. Der Garten der Schöpfung ist ja eine Einrichtung der Ökumene.

Sicher wissen viele Besucher des Gartens nicht, dass es Defizite gibt, die ausgeglichen werden müssen. Wie kann man helfen?

Wer sich ehrenamtlich für den Garten der Schöpfung engagieren möchte, kann sich gerne telefonisch bei mir unter (0 77 31) 4 11 26 melden. Wer eine Geldspende entrichten möchte, der sollte sich an das Pfarramt von Herz-Jesu wenden: (0 77 31)86 05 0.

Zur Person

Kurt Burkart (87), verheiratet, ist Baumsachverständiger. In seinem aktiven Berufsleben war er als selbstständiger Landschaftsgärtner aktiv. Als engagierter Christ war er 30 Jahre Ältester in der evangelischen Kirche. Bekannt wurde Kurt Burkart auch durch das Singener Bauforum, das über Jahre gezielten Bürgerprotest gegen stadtplanerische Projekte organisiert hat. Heute freut er sich darüber, dass die Aach als Biotop wieder für die Stadt entdeckt wurde. (gtr)