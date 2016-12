Friedingen Der Friedinger SÜDKURIER-Chronist

Ernst Haug ist leidenschaftlicher Zeitungs-Sammler. Von der allerersten bis hin zur aktuellen Ausgabe: Der 62-Jährige hat tausende SÜDKURIER-Artikel abgeheftet, und konnte damit auch schon zahlreichen Vereinen und Privatpersonen helfen.

Brüchig und vergilbt sieht sie aus. Ihr stolzes Alter von 71 Jahren merkt man der Zeitungsseite an, die Ernst Haug vorsichtig aus einer Plastikhülle befreit. "Das ist sie", sagt er mit einem Lächeln. "Die allererste Ausgabe." Und tatsächlich. "An die Leser – Mit der vorliegenden ersten Ausgabe beginnt eine neue Zeitung zu erscheinen: der Südkurier", steht da geschrieben. Ein Stück darunter findet sich der Dank an die französische Millitärregierung, die den Druck der Regionalzeitung im Kriegsjahr 1945 offiziell gestattete.

Für Ernst Haug bedeuten diese zwei Seiten den Beginn eines eigenen Kapitels in seinem Leben. Der Friedinger hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine möglichst ausführliche Sammlung der Zeitung zusammenzustellen, die er Morgen für Morgen so gerne liest. Beruflich als Grünpfleger tätig, genießt der 62-Jährige es, in seiner Freizeit, seiner SÜDKURIER-Sammlung beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen. Im Laufe von Jahrzehnten wurde sein Haus in der Böhringer Straße zu einem Privatarchiv – Haug selbst zu seinem Chronist. "Angefangen zu sammeln, habe ich 1988", blickt er zurück. Seine Faszination für Zeitungen sei aber wesentlich älter. "Schon mit 11, 12 Jahren hatte ich als Bub immer einen SÜDKURIER unterm Arm," sagt er und schmunzelt.

Mittlerweile weiß man in Friedingen um Haugs Leidenschaft. "Die Leute kommen auf mich zu", erzählt der 62-Jährige. Erst neulich wieder sei eine Frau mit einer braunen Plastiktüte in der Hand vor seiner Haustür gestanden. "Sie hat mir eine Zeitung aus dem Jahr 1966 vorbeigebracht." Ein toller Fund für Haug. Selbst alte Ausgaben, die bereits über Jahre in staubigen Kellern zum Auslegen von Obstkisten verwendet wurden, haben für ihn Sammlerwert.

Da das dünne Zeitungspapier im Laufe der Jahrzehnte brüchig wird, schneidet Ernst Haug alle Artikel, die ihm zugespielt werden direkt aus. Er überzieht sie mit Klarsichtfolie und klebt sie anschließend in einen der mittlerweile 100 Ordner, die er in einem massiven Holzschrank im Keller aufbewahrt. "Der Raum ist trocken, ansonsten würden die Zeitungen irgendwann anfangen zu schimmeln", erklärt der Archivar.

Er selbst weiß genau, welcher Artikel sich wo finden lässt. So konnte er auch schon zahlreichen Vereinen und Privatpersonen helfen. "Wenn man ein bestimmtes Jubiläum feiert und dazu Artikel sucht, helfe ich gerne aus", verrät Haug. Irgendwann könnte er sich vorstellen, seine Sammlung ganz der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. "Ich könnte sie zum Beispiel dem Stadtarchiv Singen schenken." Das hat aber noch Zeit. Bislang macht es Ernst Haug noch viel zu viel Spaß, den Raritäten des SÜDKURIER-Universums nachzuspüren.