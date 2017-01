Singen Der Biber hilft bei Aach-Renaturierung

Die großen Nagetiere werden zur Freude von Fachleuten nun auch in Singen heimisch. Nun hat Landwirtschaftsminister Hauk die Naturschützer mit seiner Idee aufgeschreckt, die geschickten Burgenbauer zu bejagen.

Bettina Sättele ist in diesen Tagen Gefangene des Telefons. Die Biberbeauftragte des Freiburger Regierungspräsidiums muss ständig Fragen beantworten, die der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk ausgelöst hat. Er hatte angeregt, den streng geschützten Biber ins Jagdrecht aufzunehmen, nachdem der stark steigende Bestand Schäden in der Landwirtschaft und im Wasserbau verursache. Seither kann sich Bettina Sättele vor Anfragen kaum retten.

Auch in Singen und in Rielasingen sind die großen Nager angekommen. 1999 wurde er zuerst an der Hegauer Aach gesichtet. 2011 titelte der SÜDKURIER bereits: "Der Biber ist zurück in Singen". Gesehen hat man aber nur seine Bissspuren. Die Aach, aber auch Bäche, sind ein idealer Lebensraum für die Einwanderer aus der Schweiz. Für 130 Jahre waren die Tiere aus Baden-Württemberg verschwunden. Jetzt erobern sie ihren angestammten Lebensraum wieder zurück.

Florian Sauter vom städtischen Amt für Grün und Gewässer ist hoch erfreut über die schwimmenden Nager. "Die geschickten Baumeister erledigen für uns die Arbeit der Gewässerrenaturierung, die wir sonst teuer von Ingenieurbüros ausführen lassen müssten", sagt der Gewässerfachmann beim Besuch im winterlich verschneiten Aachbad. Dort hat er sich mit Horst Bader und Robert Braun von den technischen Diensten verabredet, um einer Weide eine Drahthose anzulegen. Das ist ein grober Maschendraht, mit dem die Stämme wertvoller Bäume locker umwickelt werden. In diesem Fall ist es eine Weide. "Die schmeckt den Bibern besonders gut", weiß Sauter. Er hat sich mit den Bibern intensiv befasst.

"Im Sommer ernähren sich die Tiere von frischem Grün. Deshalb werden in der warmen Jahreszeit kaum Bäume angenagt. Im Winter geht ihnen aber das Futter aus, weshalb sie ihren Hunger mit Baumrinde stillen müssen", sagt Sauter. Besonders beliebt seien weiche Gehölze wie Weiden und Pappeln.

Wer im Lindenhain am Uferweg Richtung Rielasingen spaziert, der sieht kurz vor der großen Fischtreppe einen größeren Baum im Wasser liegen. Am unteren Ende, etwa einen halben Meter über der Uferböschung hat der Biber mit seinen starken Zähne zugeschlagen. Am andern Ufer, auf der Münchriedseite, liegen ebenfalls Stämme kreuz und quer. Hier hat sich die Biberfamilie niedergelassen. Einmal aufmerksam geworden, erblickt das Auge in der Nachbarschaft überall typische Bissspuren, helle Baumstümpfe und grobe Späne.

Den gefällten Baum haben die Mitarbeiter der technischen Dienste mit einem Drahtseil verankert. "Wir lassen ihn im Fluss liegen, damit sich der Biber daran abarbeiten kann", sagt Florian Sauter. "Wenn wir ihn entfernen, fällt er den nächsten Baum." Rund um den Baumstamm entsteht ein neues Biotop, was die Naturschützer sehr begrüßen. Eine unkontrollierte Verbreitung schätzen aber auch sie nicht.

Nicht überall darf sich der Biber so austoben wie im Münchriedgelände. Im historischen Stadtgarten zum Beispiel sind mittlerweile fast alle Bäume am Ufer mit lockeren Drahtgeflechten umhüllt. Hier stehen wertvolle Mammutbäume und andere, die keineswegs angeknabbert werden dürfen. Wie viele solcher Drahthosen die Stadt schon angebracht hat, kann Florian Sauter nicht beziffern. Mit der Ausbreitung des Bibers werden es mehr.

"Man kann gut mit dem Biber leben", sagt Bettina Sättele. "Wir müssen nur anders planen und die Uferbereiche nicht zu intensiv bebauen." Das gelte auch für landwirtschaftlich genutzte Flächen. Gerade war die Bibermanagerin in Rielasingen am Burenbach. Den hat ein Biber am Jahresende ziemlich stark gestaut, so dass die benachbarte Wiese überschwemmt wurde. "Mit solchen Problemen darf man die Leute nicht alleine lassen", sagt Sättele. Sie denkt nun über eine Drainage oder den Einbau von Ablaufröhren in die Biberburg nach. Das könne aber nur eine vorübergehende Lösung sein. In vier Wochen wird sie wieder kommen, um mit den Bewirtschaftern das weitere Vorgehen zu beraten. "Die Natur ist dynamisch", sagt Sättele. Über die Baumpflanzung könne man den Biber in gewisser Weise lenken. Für Stadtmenschen biete der Bau einer Biberburg ein echtes Naturerlebnis.

Der Biber

Der Biber war in Baden-Württemberg fast 130 Jahre verschwunden. Sein Fell, sein Fleisch und sein Drüsensekret waren so begehrt, dass er stark bejagd wurde. Mittlerweile erobert sich aber auch von Menschen stark veränderte Flüsse und Landschaften zurück. 3500 sollen es mittlerweile im Land sein. Auf Singener Gemarkung hat sich eine Biberfamilie angesiedelt. Nach zwei Jahren verlassen die Jungen die Burg und suchen sich im Umkreis von zehn bis 30 Kilometern einen neuen Lebensraum, so in Rielasingen. (gtr)