Singen Demokraten demonstrieren am Singener Hauser-Brunnen

Überparteiliches Bündnis "Farbe bekennen" erinnert am 23. Mai mit spontaner Aktion um 11.55 Uhr an den Tag des Grundgesetzes

Farbe bekennen will ein breites Bündnis aus Kirchen, Religionsgemeinschaften, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen, Bildungseinrichtungen, Verbänden, Räten und Organisationen zum Tag des Grundgesetzes. 68 Jahre ist es her, das an einem Montag, 23. Mai, im Jahre 1949 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet wurde. Zum Jahrestag soll es deshalb an acht Orten in Baden-Württemberg unter dem Motto "Farbe bekennen" Aktionen geben. Neben Singen sind Aalen, Heilbronn, Ulm, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg und Stuttgart beteiligt, wenn sich landesweit ab 11.55 Uhr Demokraten zu einer gemeinsamen, öffentlichen Mittagspause treffen. "Sichtbar werden soll dabei das Abbild einer pluralen Gesellschaft, die sich aktiv für Demokratie einsetzt, denn Demokratie und offene Gesellschaft sind nach Überzeugung der Initiatoren nicht mehr selbstverständlich", erklärt Doris Banzhaf für die evangelische Kirche als Mitorganisator. Zur gemeinsamen Mittagspause in Singen seien keine großen Reden geplant, kündigt Gianfranco Rizzuti von der katholischen Arbeitnehmerseelsorge an: "Es soll sehr spontan ablaufen." Mit Musik und Transparenten wolle man auf den Jahrestag aufmerksam machen. "Wir hoffen auf eine breite Basis von Menschen, die das Grundgesetz schätzen", fügt Mitorganisator Hermann Schwörer vom Dekanatsrat Hegau hinzu und dankt Gewerkschaftsvertretern und der Stadt Singen für die Unterstützung. Da die Aktion unabhängig und überparteilich ist, beteilige man sich gerne, heißt es in der Pressemittelung der Stadtverwaltung. Beim Hauser-Brunnen in der Fußgängerzone werden Personen in kurzen Wortbeiträgen ihre Erfahrungen mit einem der Grundrechte, teils musikalisch begleitet, schildern. Außerdem sollen gedruckte Ausgaben des Grundgesetzes in verschiedenen Sprachen verteilt werden. Teilnehmer können zudem mit großformatigen, bunten Karten, auf denen zentrale Aussagen des Grundgesetzes zu sehen sind, für das demokratische Fundament des Rechtsstaats eintreten.