Singen Dellenhau: Wink mit dem Zaunpfahl

In der Auseinandersetzung um den geplanten Kiesabbau im Dellenhau fahren Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler und seine Amtskollegen Ralf Baumert aus Rielasingen-Worblingen und Michael Klinger aus Gottmadingen jetzt schwerere Geschütze auf.

In einem Brief an den zuständigen Landesminister Peter Hauk (CDU) listen die Bürgermeister nicht nur die inzwischen weitgehend bekannten Argumente gegen den Kiesabbau wie die Einstufung des Dellenhaus als Landschaftsschutzgebiet sowie die Nähe zu einem Wohngebiet und dem Hegau Klinikum auf, sondern weisen auf das ihrer Meinung nach gesetzeswidrige Verfahren hin. In der dazu verschickten Pressemitteilung wird dies ganz zum Schluss erwähnt, gleichwohl muss der Hinweis auf die rechtlichen Bedenken als ein Wink mit dem Zaunpfahl verstanden werden: Sollte der Kiesabbau genehmigt werden, sind die drei Bürgermeister offensichtlich zum Beschreiten des Rechtswegs entschlossen.

Fragwürdiges Verfahren

Dabei geht es darum, inwieweit ein als Sicherungsfläche eingestuftes Gelände in ein Vorranggebiet umgewandelt werden darf. Erstere dient der Sicherung natürlicher Ressourcen, das Vorranggebiet ermöglicht die Nutzung. Wie es in einer Pressemitteilung zu dem Brief an den Minister heißt, sind die Bürgermeister erstaunt darüber, dass bei der Vergabe der Fläche keine öffentliche Ausschreibung stattgefunden habe. „Wir halten dies für rechtlich nicht in Ordnung, ja für gesetzeswidrig, und wären Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Sachverhalt überprüfen lassen würden“, appellieren OB Häusler und die beiden Bürgermeister Klinger und Baumert an den Landwirtschaftsminister.

Dass der Brief so etwas wie der letzte Warnschuss vor einer rechtlichen Auseinandersetzung darstellt, ist ferner dem Vorschlag zur Güte zu entnehmen: „Wir möchten Sie bitten, diesen ökologischen Irrweg zu beenden, der sachlich völlig unnötig ist.“Peter Hauk dürfte aber nicht nur aus rechtlichen, sondern auch aus politischen Gründen den Brief aus dem Hegau genau studieren. Darin wird darauf verwiesen, dass die drei Kommunen Singen, Gottmadingen und Rielasingen-Worblingen mit rund 70 000 Einwohnern den größten Teil (90 Prozent) der von dem Vorhaben betroffenen Bevölkerung darstellen – und der Widerstand gegen das Projekt wachse von Tag zu Tag. Die Bürgerinitiative „Nein zum Kiesabbau“ habe bereits 5000 Unterschriften gesammelt und täglich erreichten neue Listen die Rathäuser.

Der Verein Pro Singen hat Unterschriftenlisten (bis Freitag, 31. März, 12 Uhr) in den Rathäusern der Singener Ortsteile Beuren, Bohlingen, Friedingen, Hausen, Schlatt und Überlingen sowie im Singener Rathaus, dem Bürgerzentrum und dem Stadtkiosk auf dem Heinrich-Weber-Kisok ausgelegt; für die Südstadt liegen Listen beim Siedlerheim, dem Kiosk Schöller in der Rielasinger Straße und der Marien-Apotheke aus.