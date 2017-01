Singen Dekanat Hegau diskutiert wieder: Jahresauftakt für das Zukunftsforum

Unter dem Motto "Dekanat 4.0" soll ab diesem Jahr alle drei Monate eine Diskussion zur Zukunft des Dekanats und der katholischen Kirche stattfinden. Am 3. Februar startet das Zukunftsforum ins Jahr 2017

Über die Zukunft der Kirche diskutieren die Mitarbeiter des Dekanats Hegau bei ihrer ersten Zukunftswerkstatt in diesem Jahr. Unter dem Motto "Dekanat 4.0" lädt das Team des katholischen Dekanats am Freitag, 3. Februar, ins Dekanatszentrum, Widerholdstraße 24, nach Singen ein. Eingeladen sind alle, die über die Zukunft der Kirche im Hegau nachdenken und darüber diskutieren wollen, vom haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern über das interessierte Gemeindemitglied bis zum Gast. Die Veranstaltung wird geleitet von Dekan Matthias Zimmermann, Dekanatsreferent Manfred Fischer und der neuen Jugendreferentin Christina Fehrenbach.

Die Idee „Dekanat 4.0“ entstand aus der Zukunfts-Kurzwerkstatt, die im vergangenen Herbst im Dekanatszentrum stattfand. „Dort wurde von den Teilnehmenden der Wunsch geäußert, öfters ein Format angeboten zu bekommen, um miteinander kreativ, unverkrampft und ohne Denkschranken über die Zukunft der Kirche im Dekanat reden und nachdenken zu können“, wird Dekan Matthias Zimmermann in einer Pressemitteilung zitiert. So entwickelte das Dekanatsteam das Format „Dekanat 4.0“, was einerseits die Zukunftsorientierung der Veranstaltungen als auch die Anzahl der Foren pro Jahr zum Ausdruck bringen soll. Vier Mal im Jahr lädt nun das Team der Dekanatsleitung zu seinem Zukunftsforum „Dekanat 4.0“ ins Dekanatszentrum nach Singen ein. „Das Leitungsteam versteht sich dabei als Moderatorenteam, das eine Art Denkwerkstatt anbietet, in dem Ideen wachsen und zukunftsweisende Projekte entstehen können“, so Dekanatsreferent Manfred Fischer, Mitinitiator und Organisator des Projekts.

Dabei sei der Blick auf das größere Ganze im Dekanat zum einen und auf das Netzwerk Kirche auf der anderen gerichtet, so Fischer weiter. Neu im Team ist Jugendreferentin Christina Fehrenbach, die die Nachfolge von Rebecca Lauer angetreten hat. „Ich bin sehr neugierig auf das Zukunftsforum, weil ich dort viele Akteure aus dem Dekanat kennenlernen kann“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Das Zukunftsforum beginnt um 18 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Eine Anmeldung ist telefonisch oder per E-Mail an info@dekanat-hegau.de möglich. Alle weiteren Infos gibt es im Internet unter www.dekanat-hegau.de oder telefonisch unter (0 77 31) 1 69 03 00.