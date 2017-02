Sagen Sie mal, Frau Claas, was möchten Sie in ihrem Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Gems bewegen? Anja Class will im Rahmen einer Projektarbeit einen Debattierclub etablieren

Sagen Sie Frau Class, wie kommen Sie zu dem Vorhaben einen Debattierclub zu initiieren? Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass Sie mit dem Projekt junge Menschen begeistern und frühzeitig für politische und gesellschaftliche Themen interessieren können?

Ich war während meiner Schulzeit selbst in einem Debattierclub aktiv. Bei meinem FSJ hatte ich dann die Gelegenheit, ein eigenes Projekt durchzuführen und da lag die Idee für mich nahe, eine Showdebatte und Debattierworkshops anzubieten.

Was genau ist ein Debattierclub und welche Regeln gelten dort?

In einem Debattierclub wird in einem sportlichen Wettstreit fair debattiert. Das Ganze läuft nach klaren Regeln ab. So gibt es ebenso eine vorgegebene Redezeit wie die Grundvoraussetzung sachlich zu bleiben. Vorweg bekommt man meistens eine Meinung zum jeweiligen Thema zugeteilt, die es dann überzeugend und fair zu vertreten gilt.

Was bedeutet das Debattieren für Sie persönlich?

Das Debattieren ist eine hervorragende Möglichkeit, über politische und gesellschaftliche Themen auf dem Laufenden zu bleiben, zu lernen, sich mit damit auseinanderzusetzen und – das ist ganz wichtig – dabei jede Menge Spaß zu haben. Gerade junge Leute lernen so sich eine Meinung zu bilden und für diese auch einzustehen. Nicht zuletzt lernt man, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.

Wen erwarten Sie zu diesen Veranstaltungen? An wen wenden Sie sich damit?

Grundsätzlich ist zuerst einmal jeder willkommen, der sich dieses spannende neue Format der Showdebatte in der GEMS anschauen möchte. Die Veranstaltung kann auch durchaus interaktiv sein, denn auch das Publikum hat die Möglichkeit, sich mit Wortbeiträgen einzubringen. Zudem werden wir vormittags Workshops für Schulklassen anbieten und erhoffen uns damit, auch das junge Publikum zu erreichen und für das Debattieren zu begeistern.

Sie konnten den Verein "Streitkultur e.V." aus Tübingen mit ins Boot holen, den ältesten Debattierclub Deutschlands. Was versprechen Sie sich davon?

"Streitkultur" hat uns bereits bei der Organisation dieses Projekts tatkräftig unterstützt und wird sowohl die Workshops leiten als auch die Showdebatte moderieren. Es ist sehr hilfreich, einen so erfahrenen Partner an seiner Seite zu haben.

Wie trägt sich die Veranstaltung finanziell? Kostet sie Eintritt?

Nein die Veranstaltung wird keinen Eintritt kosten und darüber sind wir sehr froh, weil wir so noch mehr Leute erreichen zu können. Das ist aber nur deshalb möglich, weil wir einen Sponsor in der Region gefunden haben, die Randegger Ottilienquelle.

Zur Person

Anja Class, geboren am 12. Juli 1996 in Tübingen, machte 2016 ihr Abitur in Neckartenzlingen und absolviert derzeit ein "FSJ Kultur" in der Singener GEMS. Der Debattierclub ist ihre Projektarbeit, die Teil des FSJ ist. Am 8. März 2017 wird es um 19 Uhr in der Singener Gems die erste öffentliche Showdebatte geben. Der Eintritt ist frei. Das Thema lautet: Grab'em by the Gleichberechtigung, setzt der Feminismus sich noch für Gleichberechtigung ein? Weiter Infos zu den Workshops unter: www.diegems.de oder Telefon (0 77 31)67 578.