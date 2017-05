Singen "Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden"

Dekan Matthias Zimmermann und Dekanatsreferent Manfred Fischer sprechen im Interview über den Besuch in den Philipinnen und neue Wege der Kirche

Herr Zimmerman und Herr Fischer, wie haben die Menschen auf den Philippinen auf Ihren Besuch reagiert?

Zimmermann: Manche waren erstaunt, dass wir aus dem reichen Deutschland angereist kommen, um etwas von den Menschen auf den Philippinen zu lernen.

Fischer: Wir wurden herzlich empfangen und haben viel über die Art und Weise erfahren, wie die Menschen dort ihren Glauben leben und teilen und wie sie die täglichen Herausforderungen miteinander besprechen und meistern.

Was haben Sie in 17 Tagen alles erlebt?

Fischer: Es begann mit einer zweitägigen Exerzitienzeit. Auf dem Programm der ersten Woche standen Bibelteilen, Vorlesungen, verschiedene liturgische Feiern und der Austausch untereinander. Vom Team des Instituts wurde unsere Studiengruppe eingeladen, uns selbst als kleine christliche Gemeinschaft zu verstehen und somit ganz konkret den pastoralen Ansatz miteinander zu leben. In der zweiten Woche gingen wir auf Erkundungsreise. Dabei haben wir unter teils abenteuerlichen Umständen mehrere kleine christliche Gemeinschaften auf verschiedenen Inseln besucht. Dort gab es unter anderem Gottesdienste mit gemeinsamem Essen und es wurde auch viel gefeiert – das war toll.

Haben Sie bei Ihrer 17-tägigen Reise auf die Philippinen ein Patentrezept erhalten, wie Kirche funktionieren kann?

Zimmermann: Wir haben kein Rezept bekommen, dafür aber gute Zutaten. Ganz wichtig sind Partizipation und die Gemeinschaft im Glauben. Dazu gibt es ein Zitat von Pater Mark Lesage, der sich mit seinem Team seit 40 Jahren auf den Philippinen für Teilhabe engagiert: "Wir machen nichts für euch, aber alles mit euch." Die Leute vom Institut Bukal ng Tipan haben viel über Grenzen und über das, was möglich ist, mit uns geredet. Es hat gut getan, zu erfahren, dass nicht alles perfekt ist und es dort auch Probleme gibt. Diese unterscheiden sich gar nicht so sehr von den unsrigen. Aber wir haben wenig Gejammer oder Klagen gehört. Die Menschen, die wir kennengelernt haben, haben meist mit viel Herzlichkeit und tiefem Gottvertrauen von ihrer Situation erzählt. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden.

Das Prinzip der Teilhabe wird in kleinen christlichen Gemeinschaften gelebt. Was hat sich in den vergangenen 40 Jahren auf den Philippinen dadurch verändert?

Zimmermann: Durch Partizipation wurde erreicht, dass mehr Leute in der Kirche mitmachen. Davor waren Befragungen von Haus zu Haus durchgeführt worden. Gefragt wurde zum Beispiel: Wie sollte Kirche sein? Was braucht Ihr, um glücklich zu sein oder wie können wir miteinander unser Leben gestalten? Die Antworten wurden im Wortlaut so belassen, wie sie gesagt wurden und gesammelt. Daraus wurde dann gemeinsam eine Vision entwickelt.

Gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen durch Teilhabe erreicht werden konnten?

Fischer: Es geht weniger um die Menge, sondern vielmehr darum, dass Menschen, die ihren Glauben aktiv leben wollen, dies auch können.

Was hat Sie besonders beeindruckt?

Fischer: Unsere gesamte Studiengruppe war sehr beeindruckt von der geistlichen Tiefe, mit der die Tage gestaltet wurden. Prägend war für mich, dass es vorrangig nicht um ein Konzept ging, sondern um das Vermitteln einer Haltung. Die Grundhaltung ist Offenheit und Zutrauen. Außerdem sind in den Teams alle auf Augenhöhe, unabhängig von der Position. Ein super Teamspirit, den wir da erleben durften.

Welche Veränderungen kommen auf die katholischen Christen im Hegau zu?

Zimmermann: Ich sage nicht, dass wir alles ganz anders machen müssen. Denn wir sind auf einem guten Weg. Aber wir müssen die Grundhaltung der Teilhabe einüben. Es geht nicht um einen neuen Trend, sondern um Rückbesinnung auf die Urkirche.

Was bedeutet das konkret?

Zimmermann: Erzbischof Stefan Burger wird voraussichtlich Ende Juni die neuen diözesanen Leitlinien für unser Bistum in Kraft setzen. Darin steht, dass die Volkskirche an ihr Ende gekommen ist und wir neue Wege gehen wollen. Es soll ein neues Miteinander, eine neue Gemeinschaft des Glaubens geben. Dazu gehört auch eine neue Definition von Leitung. Wir wollen in verschiedenen Bereichen neue Möglichkeiten ausprobieren.

Pastoraler Aufbruch zu neuen Wegen