Hegau Das ist die Bäder-Kultur im Hegau

Hiergeblieben: In unserem Freibad-Check stellen wir sieben Möglichkeiten vor, sich vor der eigenen Haustür abzukühlen, statt ans Meer zu fahren

Warum in die Ferne schweifen, . . .? Das alte Goethe-Zitat mag abgedroschen klingen, im Hegau trifft es allerdings den Nagel auf den Kopf: Hier zu leben bedeutet tatsächlich, da zuhause zu sein, wo andere Urlaub machen. Wer in diesem Jahr keine Sommerreise gebucht hat, der braucht sich also nicht zu grämen. Der Hegau bietet einiges, wenn es um Angebote zur Freizeitgestaltung geht. Dazu gehören die zahlreichen Freibäder in der Region.

Badegäste haben die Qual der Wahl: Wer sich lieber in ungechlortem Wasser abkühlt, für den gibt es gleich drei Möglichkeiten. Das Freibad Steißlinger See, den Rheinuferpark in Gailingen und das Naturbad Aachtal in Rielasingen-Worblingen. Mit dem Höhenfreibad Gottmadingen, dem Aachbad Singen, dem Erlebnisbad Engen und dem Hilzinger Freibad kommen aber auch Freunde klassischer Pool-Becken auf ihre Kosten. Bei den gebotenen Spiel-, Spaß- und Wellnesseinrichtungen gibt es ebenfalls große Unterschiede zwischen den Bädern. In unserem Freibad-Check erfahren Sie alles Wichtige rund um Eintrittspreise, Angebote und Attraktionen.

1 Rheinuferpark

2 Naturbad Aachtal

3 Höhenfreibad

4 Aachbad Singen

5 Erlebnisbad Engen

6 Steißlinger See

7 Freibad Hilzingen

Das Flussbad bei Gailingen ist ganzjährig geöffnet kostet keinen Eintritt. Für die Benutzung der Parkplätze wird allerdings eine Gebühr fällig. Neben Liegeflächen und einem beheizten Kinder-Schwimmbecken wartet der Rheinuferpark mit einigen Attraktionen auf. Ein Spielplatz, Tischtennisplatten, ein Beachvolleyball-Spielfeld sowie Garderoben mit Umkleiden und Toiletten stehen den Badegästen auf rund 600 Metern Liegewiese zur Verfügung. Auch ein Kiosk ist vorhanden. Die Wasserqualität ist vom Gesundheitsamt des Landratsamtes Konstanz in der vergangenen Saison alle 14 Tage überprüft worden. Das Ergebnis. Das Bad erreichte zwei von drei möglichen Sternen und die Gesamtnote „Gut“.

Fazit: Wer mit Kindern zum Baden kommt, sollte aufmerksam sein. Badeaufsichten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sind nur zeitweise vor Ort.

Nas Naturbad hat von Mai bis September täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 4,10 Euro pro Erwachsenem und liegt damit im Mittelfeld der Preisspanne der Hegau-Freibäder. Die Saisonkarte, mit der man auch ins Aachbad nach Singen gehen kann, kostet 75 Euro. Für die Saison 2016 bescheinigte die Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer dem Freibad eine insgesamt gute Wasserqualität (Gesamtnote 1,7). Vor Saisonstart hatten die Betreiber unter anderem für eine bessere Filterung des Wassers gesorgt und zwei Reinigungsschächte im Zulauf zu den Schwimmbecken verbaut. Ein Besuch im Naturbad ist vor allem Familien und Badegästen, die es ruhiger mögen, zu empfehlen.

Am Naturbad kann gecampt werden. Zwölf neue Wohnmobil-Stellplätze haben die Betreiber kürzlich eingerichtet.

Das Höhenfreibad in Gottmadingen hat in der Hauptsaison täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Der Frühschwimmertag beginnt dienstags um 6 Uhr. Das Bad hat bis 21 Uhr geöffnet, wenn um 16 Uhr mindestens 25 Grad herrschen. Mit einem Tagesticket-Preis von 4,60 Euro pro Erwachsenem ist der Eintritt der teuerste im Vergleich. Dafür bietet es einigen Komfort. Dank der Wärmehalle können Besucher auch bei kühlen Temperaturen im beheizten Becken planschen. Vor zwei Jahren wurde das Bad generalsaniert und lockt seither viele Gäste an. Ende Mai begrüßten die Betreiber den 10 000. Badegast. Nicht einmal einen Monat später, am 23. Juni, folgte die Ehrung von Besucher Nummer 30 000.

Das Bad bietet sowohl Ruhesuchenden als auch sportlich aktiven Badegästen vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

Das Aachbad kann von 9 bis 20 Uhr besucht werden. Ab September bis 19 Uhr. Einlassende ist jeweils 45 Minuten vor Schließung. Bei schlechter Witterung macht das Bad bereits um 18 Uhr zu. Im Aachbad kostet der Eintritt pro Erwachsenem 3,90 Euro und liegt damit ebenso wie das Naturbad Aachtal und das Engener Erlebnisbad im preislichen Mittelfeld. Mit einem Schwimmerbecken, Spaßbecken mit Strömungskanal, einer Rutsche, einem Drei- und einem Fünf-Meter-Sprungturm sowie einem Kinderspielplatz bietet das Bad vor allem für Familien zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten.

Bei durchwachsenen Witterungsverhältnissen können die Gäste trotzdem zum Baden kommen. Dann gelten die verkürzten Öffnungszeiten. Wer die Saisonkarte für 75 Euro kauft, kann außerdem ohne Aufpreis ins Naturbad Aachtal gehen.

Das Erlebnisbad hat bis September von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet. Den Frühschwimmertag gibt es im August jeden Mittwoch ab 7 Uhr. Bei Dauerregen bleibt das Bad zu. Die Eintrittspreise sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Ein Tag im Erlebnisbad kostet für Erwachsene 3,80 Euro. Nach Sanierungsarbeiten im Vorjahr, bei denen unter anderem die sanitären Anlagen sowie der Kioskbereich neu gestaltet wurden, lautet das Motto des Bads nun Spiel, Spaß und Sport. Im Kleinkinderbereich gibt es sogar einen Matschplatz und zwei höhenversetzte Becken, die durch eine Rutsche miteinander verbunden sind. Erwachsene können sich beim Volleyball, Badminton, Tischtennis, Streetball oder Beach Soccer austoben.

Das Bad macht seinem Namen alle Ehre. Besonderes Plus: Es gibt kostenloses W-Lan.

Bei schlechter Witterung hat das Bad von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr offen. Bei gutem Wetter kann das Bad von 9 bis 21 Uhr durchgängig besucht werden. Welche Öffnungszeiten am jeweiligen Tag gelten, kann im Zweifel telefonisch unter (0 77 38) 43 3 erfragt werden. Das Freibad Steißlinger See ist das mit Abstand günstigste Bad in der Region. Für 2,70 Euro pro Erwachsenem kann den ganzen Tag lang im See geschwommen werden. Neben dem See bietet das Bad einen Wasserspielplatz, Nichtschwimmerbereich, ein Beach-Volleyball-Feld, Tischtennisplatten, einen Kiosk und zahlreiche Bäume, die als natürliche Schattenspender dienen.

Das Freibad Steißlinger See ist besonders für Familien zu empfehlen. Ein besonderes Plus gibt es für für Einheimische. Die Jahreskarte erhalten sie zum halben Preis im Vergleich zu Auswärtigen.

Ab heute, 16. August, bis September hat das Freibad von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die letzten Badegäste dürfen eine halbe Stunde vor der Schließung um 19.30 Uhr auf das Gelände. Der Frühbadetag ist jeden Mittwoch ab 7 Uhr, wenn mindestens 15 Grad Außentemperatur herrschen. Zum Frühbadetag können nur Saison- und Punktekartenbesitzer kommen. Der Eintrittspreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Badegäste im Hilzinger Freibad zahlen pro Tag 4,50 Euro Eintritt. Das Freibad Hilzingen ist vor allem bei Familien wegen der ruhigen Atmosphäre sehr beliebt.

Wegen des verregneten Saisonstarts konnte das Freibad erst spät öffnen. Bademeister Martin Gänsler setzt seine Hoffnungen auf den Herbst. "Wenn das Wetter mitspielt, werden wir im September sicher nicht die Ersten sein, die zumachen", sagte er.