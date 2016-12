Singen Das Warten auf Warmwasser: Probleme in rund 80 Wohnungen noch nicht ganz gelöst

Nach einer wochenlangen Zeit ohne Warmwasser in großen Häuserblöcken in der Max-Porzig-Straße in Singen läuft es immer noch nicht ganz rund. Der Zeitplan für eine dauerhafte Lösung des Problems steht. Übergangsweise hat die Besitzerfirma Vonovia in Provisorium für die Festtage eingerichtet, damit verlässlich warmes Wasser da ist.

Wie sich Aufatmen und Warten zugleich anfühlt, wissen rund 300 Bewohner großer Mehrfamilienhäuser in der Max-Porzig-Straße. Die ersten Reparaturen zur Wiederherstellung der Warmwasserversorgung sind gemacht, aber der Weg hat gerade erst begonnen. Nach ersten Arbeiten zeigen sich noch immer Probleme.

Im Oktober und November hatten mehrere Gebäude rund sieben Wochen lang kein warmes Wasser mehr und Meldungen oder Nachfragen des Problems bei der Firma Vonovia, die die Häuser besitzt, führten zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Die Familienväter Robert Nierada und Hafiz Dragobuzhda nahmen die Sache schließlich in die Hand und wendeten sich erst an den SÜDKURIER und dann auch an die Stadt. Das erste Zwischenergebnis: Vonovia schickte Handwerker und ging dem Problem auf den Grund. Es zeichnete sich ein größeres, langwierigeres Leitungsproblem ab.

Nun, fast vier Wochen später und kurz vor Weihnachten, herrscht weiter nur teilweise Zufriedenheit. Die Situation hat sich verbessert, aber zehrt weiter an den Nerven der Mieter. "Tagsüber geht es mit dem Warmwasser, aber ab etwa 17 oder 18 Uhr fangen die Probleme wieder an", erzählt Nierada. Es habe inzwischen ein Angebot für eine Mietminderung über 20 Prozent gegeben, aber das ist den Mietern aufgrund der starken Einschränkungen über Monate eigentlich zu wenig. Dass es auch eine Miet- und Nebenkostenerhöhung geben soll, stößt auch auf Unverständnis.

Max-Niklas Gille, Pressesprecher bei Vonovia, erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage: "Die Anschreiben zum Thema Mieten- oder Nebenkostenerhöhung werden bei uns jeweils Ende des Jahres versendet." Es sei also ein normales Vorgehen und automatisiert. Die Ankündigungen hätten aber keinen Einfluss auf die Mietminderung, die die Bewohner der Häuser mit Warmwasserausfall bekommen.

In den vergangenen Wochen seien die Steuerung überholt, ein Wärmetauscher ersetzt und eine neue Zirkulationspumpe verbaut worden, erklärt Gille. "Diese Schritte konnten jeweils den Zustand der Anlage verbessern, die Warmwasser-Zirkulation aber nicht vollständig wieder herstellen", sagt er. Da Pumpe und Leitungswege Probleme bereiten, sei nun definitiv der Komplettaustausch der Anlage geplant. Das solle nicht nur die Warmwasserversorgung in den Mehrfamilienhäusern, die in den 1990er-Jahren gebaut wurden, komplett und dauerhaft wiederherstellen, sondern gleichzeitig für Energieeinsparungen sorgen. "Eine so umfassende Maßnahme dauert natürlich etwas. Trotzdem wollen wir alles tun, damit unsere Mieter wieder geregelten Zugang zu Warmwasser haben", sagt Gille. "Da die Lieferzeiten für die neuen Stationen zirka sechs Wochen betragen, werden wir die Anlagen noch im ersten Quartal 2017 erneuern." Die gute Nachricht vor Weihnachten: "Um Ausfällen bis zur Erneuerung vorzubeugen und aufgrund der Feiertage, schließen wir ein Provisorium an, welches ausschließlich die Warmwasserbereitung übernimmt." Das Ganze sei nun eingerichtet und die Mieter seien informiert. Für alle Fälle gebe es einen Notdienst.

Straßennamen-Exkurs

Wer war eigentlich Max Porzig, nach dem die Straße benannt ist, in der die Häuser stehen, in denen es seit Monaten Warmwasserprobleme gibt? Er wurde 1879 geboren, war schon vor dem Ersten Weltkrieg als Sozialdemokrat tätig und gründete für den Hegau- und Bodenseekreis die „Sozialistische Arbeiterjugend“, als er nach Singen zog. Porzig schrieb später unter anderem Gedichte. Nach dem gescheiterten Hitler-Attentat wurde er gemeinsam mit 15 anderen Männern verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Am 16. November 1948 starb er an den Spätfolgen der KZ-Haft. (löf/sgr)