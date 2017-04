Singen Das WM-Training beginnt

Wenn sich die Weltelite des Mountain-Bikings am 25. Juni in Singen trifft, werden auch Fahrer aus dem Hegau dabei sein

Sie zählt zu den ganz großen Höhepunkten des Jahres, die Mountain-Bike-WM 2017 in Singen und im Hegau. Wenn die Weltelite sich am 25. Juni auf die Strecke begibt, so wird auch die Welt einen Blick in die Region werfen. Doch es werden sich nicht nur die Profis messen; teilnehmen können alle begeisterten Mountainbiker. So auch das SÜDKURIER Bike-Team 2017.

Nachdem das Leser-Casting beendet ist, stehen die Teilnehmer für das professionelle Training seit dem Wochenende fest. Fünf neue Mountainbiker und drei E-Mountainbiker werden sich in den kommenden Wochen zusammen mit der Hegau-Bike-Familie für das sportliche Großereignis fit machen. Mittlerweile gehören über 30 Teilnehmer zu dem Team.

Entstanden ist die Idee, ein Hegau-Bike-Team zu gründen, vor fünf Jahren. Damals ging es darum, das Interesse an der Sportart in der Region zu wecken. Heute sind der SÜDKURIER mit Leo Malsam und Daniel Bensberg, Fahrradhaus Stroppa mit Uli Lutz als Trainer im Gelände und Stefan Burkart vom Fitnessstudio Move ein erprobtes Organisationsteam. Zehn weitere Partner unterstützen die Aktion.

Für die Freizeitsportler, die es einmal so richtig wissen wollen, ist die Vorbereitung eine besondere Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben und zum Abschluss mit den ganz Großen dieses Sports auf die Strecke zu gehen. Am Wochenende haben die Hegau-Biker ihren Trainingsplan mit jeweils vier Trainingseinheiten pro Woche erhalten, von denen mindstens zwei absolviert werden sollten. Auch Anfänger sind dabei.

Das Hegau-Bike-Team will andere Radfreunde ermuntern, sich mit der Sportart auseinanderzusetzen und vielleicht auch bei der WM außer Konkurrenz dabei zu sein. Ein breites Zuschauerinteresse ist ihnen gewiss.