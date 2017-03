Singen Das Singener Wirtschaftsforum als Experimentierfeld

SingenCongress probiert in der Stadthalle neue Tagungsformen aus. Rund 100 Teilnehmer beteiligen sich an sechs Workshops. Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Thema Vermarktung

Die Menschen sind die einzige Gattung, die ihre Zukunft plant. Dabei liegt alles Denken schon in der Vergangenheit. Es ist also nicht erstaunlich, wenn sich die Veranstalter des sechsten Singener Wirtschaftsforums mit der Frage auseinandersetzen, wie die Geschäfts- und Arbeitswelt in zehn Jahren aussehen könnte. Diese Frage haben einige der Sponsoren in einem vor der Tagung gedrehten Werbefilm beantwortet. Es wurde deutlich, dass sich das Verbraucherverhalten massiv verändern und mit herkömmlichen Vermarktungsmethoden nicht mehr befriedigt werden wird. Damit war der Schwerpunkt des diesjährigen Wirtschaftsforums gesetzt: Welche Vermarktungsmethoden führen zum Erfolg? Es geht also um die Unverwechselbarkeit und ums Entwickeln einer Marke.

SingenCongress will sich selbst als Marke in der Kongresslandschaft etablieren und verzeichnet nach Aussagen von Reinhold Maier mit dem Wirtschaftsforum im sechsten Jahr konstant Erfolge. Erstmals dauerte das Forum zwei Tage. Der Vortrag des Vermarktungsprofis Karsten Brocke am Vorabend (siehe unten) lieferte für die sechs Workshops am Mittwoch jede Menge Impulse. Brocke hatte mit seinen zahlreichen Anregungen die Fantasie aktiviert. Daniel Hirt vom Hauptsponsor Volksbank Schwarzwald Baar Hegau zog am Nachmittag eine positive Bilanz und stellte weitere Unterstützung für folgende Foren gleich in Aussicht.

Der Nutzen für die Teilnehmer besteht nicht alleine im Erkenntnisgewinn aus den Arbeitsgruppen; sie profitieren auch von der Begegnung mit anderen Unternehmen. "Die Workshopteilnehmer sind sehr interaktiv", bestätigte auch Serpil Uensal, die sich mit der Frage beschäftigte, wie ein Anbieter die Kundenwünsche besser analysieren und erfüllen lernt. Ihr Vortrag unterstreicht die Thesen von Karsten Brocke, der ein innovatives Kundenbindungskonzept für alternativlos hält. "Die Gängelei ist vorbei", sagt Brocke. Wertschätzung erzeuge sofort Erfolge, weil sie die Menschen aktiviere. Es lasse sich neurologisch messen, was sich verändert.

Auch Gäste aus der Schweiz und Österreich seien nach Singen gekommen, um zu sehen, wie das Wirtschaftsforum mit neuen Tagungsformaten experimentiert, berichtet Reinhold Maier. Der reine Vortrag lockt keine Teilnehmer mehr an, weil der Erinnerungswert und damit auch der Nutzen zu gering ist. Die moderne Tagung bedient sich neuer Medien wie dem Film oder dem Graphic Recording. Matthias Schwert hat in Synchronzeichnungen die Inhalte der Workshops festgehalten und damit auf die Kernaussagen konzentriert. Das fand bei den rund 100 Teilnehmern große Beachtung.



Das Tagungskonzept

Die Singener Wirtschaftsförderung und SingenCongress als Teil des Eigenbetriebes Stadthalle wollen mit dem Wirtschaftsforum Impulse für die Betriebe in der Region geben. Das Forum soll zur regionalen Marke werden.