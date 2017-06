Singen Das Singener Hegau-Gymnasium präsentiert Sommerkonzert

Schülerorchester und Chor zeigen ein beeindruckendes Repertoire mit spannenden Experimenten: So spielen drei Orchester Mozarts "Don Giovanni" in drei Taktarten. Freude am Gesang zeigen die Schüler des Chors bei mehreren Liedern zum Thema "Vögel".

Singen – Besondere Musikerlebnisse haben oft eine Langzeitwirkung. Bestes Beispiel ist das Sommerkonzert des Singener Hegau-Gymnasiums: Das Programm wurde so gekonnt präsentiert, dass etliche Melodien sich unweigerlich im Ohr festsetzten. Einmal mehr beeindruckte das hohe Niveau bei diesem zweistündigen Konzert mit rund 160 Akteuren. Eine Leistung, die angesichts hochsommerlicher Temperaturen noch viel höher zu bewerten ist. Das schwülwarme Wetter konnte jedenfalls dem Spaß, den die Schüler beim gemeinsamen Singen und Musizieren ganz offensichtlich hatten, nichts anhaben.

Die Aula platzte fast aus allen Nähten. Direktorin Kerstin Schuldt zeigte sich von der Vielzahl der Besucher, die trotz Sommerhitze gekommen waren, freudig überrascht: "Wir mussten für weitere Plätze sogar die Empore öffnen", sagte die Schulleiterin. Zur Eröffnung glänzte das Orchester unter Leitung von Gabriele Haunz mit der Titelmusik zu "Game of Thrones" von Ramin Djawadi – optisch umrahmt von der Tanzgruppe von Tanja Kilgus. Mit modernen und klassischen Stücken ging es musikalisch vielfältig weiter. Dabei gaben einige Schüler ihr Können auch als Solisten zum Besten. Das Schulorchester agierte souverän und bot reichlich Hörgenuss. Klasse gespielt wurde unter anderem die Ouvertüre aus Andrew Lloyd Webbers Musical "Das Phantom der Oper". Bei Mozarts Menuett aus "Don Giovanni" gab es eine Besonderheit: Hier spielen drei Orchester gleichzeitig in drei unterschiedlichen Taktarten – im Dreivierteltakt, Zweivierteltakt und triolischen Dreiachteltakt. Das Schulorchester wurde dafür in drei Formationen aufgeteilt und von Orchestermentoren dirigiert – keine alltägliche Herausforderung, die von allen Beteiligten sehr gut gemeistert wurde.

Mit dem Chor hatte Matthias Wodsak Lieder zum Thema Vögel vorbereitet. Was zunächst eher unspektakulär daher kam, entpuppte sich als gesangliche Überraschung: Dank der Liedauswahl des Dirigenten waren ganz unterschiedliche Stücke in verschiedenen Sprachen zu hören, wobei jedes Lied auf seine eigene Art begeisterte. Der vierstimmige Chor präsentierte sich – in Klang, Intonation und Aussprache – in Bestform. Toll gesungen wurden zum Beispiel die russische Volksweise "Schwarzer Rabe" oder das berührende Stück "Like an Eagle" von Carl Strommen. Ganz anders – cool, rhythmisch – und nicht weniger eindrucksvoll war "The Cuckoo" – ein Lied, bei dem den Schülern die Freude am Gesang nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen war. Nicht zu vergessen die instrumentale Chorbegleitung: Die Schüler an Klavier, Gitarre, Bass und Percussion begeisterten ebenfalls mit ihrer Leistung.

Das Sommerkonzert ist stets mit einem Wehrmutstropfen verbunden: Auch dieses Mal wurden Abiturienten verabschiedet, die mehrere Jahre in Chor oder Orchester mitgewirkt hatten und durch ihren Weggang eine große Lücke hinterlassen. Auftritte von Vororchester und Unterstufenchor, beide unter Leitung von Fabian Stoffler, zeigten jedoch: die Zukunft kann kommen. Nachdem das Vororchester Stücke von Abba und Elton John gespielt hatte, bot der Unterstufenchor einen Vorgeschmack auf das Musical "Leben im All", das am Mittwoch, 5. Juli, 18 Uhr, aufgeführt werden soll. Für ihre Darbietungen wurden die Nachwuchsmusiker und -sänger vom Publikum mit tosendem Applaus belohnt.

Solisten und Mentoren

Sie hatten beim Sommerkonzert besondere Einsätze: Daniel Stettler (Violine, Orchestermentor), Alina Forster (Klarinette), Pirmin Brosig (Klarinette, Orchestermentor), Elias Gabele (Harfe, Orchestermentor), Lisa Braun und Sophia Dey (beide Violine), Meike Befurt (Oboe), Maria-Elisabeth Graf (Violoncello, Orchestermentorin), Luisa-Maria Lier (Orchestermentorin), Carina Mattes (Gesang) sowie Maria Behrmann (Chormentorin) (zöl)