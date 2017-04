Singen Das Publikum sagt Erzählzeit-Managerin in Singen "Danke"

Abschied von Erzählzeit-Macherin Barbara Grieshaber zum Finale in der Stadthalle. Autor Adolf Muschg beeindruckt mit persönlicher Goethe-Reise.

Zwei Menschen standen zum Abschluss einer grandiosen Erzählzeit in der Stadthalle im Mittelpunkt. Barbara Grieshaber, die sich gern im Hintergrund hält, und Adolf Muschg, der es gewohnt ist, vor großem Publikum zu sprechen. Barbara Grieshaber, Leiterin der städtischen Bibliotheken und Managerin der Erzählzeit ohne Grenzen, musste sich in der Stadthalle feiern lassen. Es ist ihr letztes Literaturfestival als Organisatorin, weil sie in den Ruhestand geht.



"Das ist für mich sehr emotional, auch weil es Autoren gibt, zu denen seit 1990 eine Freundschaft entstanden ist", sagte Grieshaber. Der Abschied falle ihr schwer, gleichzeitig freue sie sich in gewisser Weise, die Verantwortung abzugeben. Die Erzählzeit mit 40 Autoren und Lesungen an 40 Orten, sei ein organisatorischer Kraftakt. "Insgesamt hat diese Erzählzeit viel Spaß gemacht. Es freut mich besonders, dass das Publikum mitmacht und über die Grenze zu den Lesungen geht", zieht sie Bilanz. Das Besondere an diesem Literaturfestival sei nicht nur das Grenzüberschreitende, sondern auch, dass die Lesungen in vielen, kleineren Gemeinden stattfänden und in manchen einen kulturellen Höhepunkt darstellten. Oberbürgermeister Bernd Häusler dankte Grieshaber für 27 Jahre Erzählzeit mit in diesem Jahr rund 5000 Besuchern und 42 Jahre Leitung der Stadtbibliothek. "Die Erzählzeit ist die wichtigste Literaturreihe der Bodenseeregion", lobte auch SÜDKURIER-Kulturredakteur Sigmund Kopitzki das Literaturfestival, der den Autor des Sonntagsfrühstücks, Adolf Muschg, vorstellte.

Muschg las aus seiner Erzählung "Der weiße Freitag". Begleitet wurde er gekonnt und fein auf die Textstellen abgestimmt von den drei Musikern, Alexander (Oboe) und Yuki Hanßmann (Fagott) und Erich Born (Klarinette), der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Muschgs Erzählung hat Goethes zweite Schweizer Reise 1779 zum Gegenstand. Er setzt in ihr die Strapazen und existenziellen Bedrohungen der neunstündigen Fußwanderung über die Furka am 12. November in Bezug zum eigenen Schicksal. Dem eines gealterten, mit einer Krebsdiagnose konfrontierten Mannes. "Immer mehr gehöre ich zur Generation Tölpel", schreibt Muschg und beschreibt die Folgen eines Sturzes, die Hilflosigkeit und Angst. In der Erzählung geht es für Goethe und Muschg um Exsistenzielles, um die Frage "Wo stehe ich?", um Liebe und Tod "das entscheidende Motiv jeden Lebens". Der Marsch durch die eisige Schneewelt der Furka sei für Goethe Höllenfahrt und Erlösung gewesen. Der ehemalige Literaturprofessor, Autor von mehr als 50 Buchtiteln und Träger zahlreicher Literaturpreise beeindruckte mit seinem enormen Wissen über Goethe. An diesem Wissen lässt Muschg seine Leser und das Publikum teilhaben. Es erlebte in Passagen eine sehr persönliche, ausdrucksstarke und überraschende Annäherung an den Dichterfürsten.

Das Literaturfestival

Die einwöchige "Erzählzeit ohne Grenzen" Singen-Schaffhausen fand in diesem Jahr zum achten Mal statt. 39 Gemeinden zwischen Bodensee und Rheinfall beteiligten sich mit 60 Veranstaltungen und einem Apéro im Anschluss. Die Geschichte der Erzählzeit begann 1990 als nicht grenzüberschreitendes, kleineres Literaturfest. Seit 2010 kooperieren die Schweiz und Deutschland in Sachen Literatur. Barbara Grieshaber hat das Literaturfest von Anfang an begleitet und geprägt, die Stadt Singen blieb immer am Ball und unterstützte sie dabei.