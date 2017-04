Singen Das Jahr in der Stadthalle wird aufregend

Die Vorschau auf das Singener Abo in der Stadthalle hat einige Höhepunkte im Programm.

Singen – Die neue Singener Abo-Vorschau mit dem Theater- und Konzertprogramm 2017/18 liegt druckfrisch bereit, die kommende Saison steht im Zeichen des zehnjährigen Bestehens der Stadthalle. Oberbürgermeister Bernd Häusler, Stadthallen-Geschäftsführer Roland Frank und Angelika Berner-Assfalg als Vorsitzende der Volksbühne stellten das Programm vor. "Die Stadthalle hat sich zu einem sehr gut gebuchten und besuchten kulturellen Marktplatz entwickelt und dazu beigetragen, Singens Bedeutung als kulturelles Zentrum noch weiter aufzuwerten", sagt OB Häusler. Das Zehnjährige soll gefeiert werden, kündigte Frank an, aber: "Ohne Festakt und viele Worte, dafür mit einer spektakulären Mischung aus Zirkus und Musik." Zum Geburtstag holt er die höchst unterhaltsame australische Show "Scotch & Soda" am 19. Oktober nach Singen.

Weiterhin auf dem Programm stehen spannende Schauspiele, Komödien, Musical, Oper, Musik- und Tanztheater, hochkarätige Kammer-, Studio- und Symphoniekonzerte sowie Kindertheater. Darunter zahlreiche Leckerbissen in allen Angeboten. Im Programm auch die neu für die Bühne bearbeitete Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, ein Streichquintett auf der Bühne oder das Schauspiel "Konstellationen". Viele namhafte Schauspieler werden in der neuen Saison zu sehen sein.

Im musikalischen Ring präsentiert die Stadthalle eine aufwändige Inszenierung des preisgekrönten Broadway-Musicals "Hairspray" und das neue Tanztheater-Projekt des amerikanischen Choreographen Jon Lehrer. "In der Reihe Symphoniekonzerte der Südwestdeutschen Philharmonie, die seit Jahren ausverkauft sind, wird Maurice Steger als Blockflöten-Solist und Dirigent beeindrucken", so Frank.

Auch die Volksbühne Singen wartet in ihrem Abo mit drei höchst attraktiven Gastspielen auf. "Wir starten mit der Shakespeare-Company Berlin mit dem "Sommernachtstraum", zu dem Stephan Glunck wieder eine Einführung halten wird", kündigte Berner-Assfalg an. Mit dem Stück "Die Wunderübung" habe Daniel Glattauer einen neuen Bühnen-Renner gelandet. Den Abschluss der Abo-Reihe mache die Bühnenversion des französischen Kino-Hits "Monsieur Claude und seine Töchter."

An einem Strang ziehen Kultur und Tourismus sowie die Volksbühne Singen auch beim Kindertheater. Die Volksbühne sorgt wieder für die Zusatzaufführungen speziell für Kindergärten und Schulen. Diesmal beim Weihnachtsmärchen "Des Kaisers neue Kleider" sowie "Das Dschungelbuch" und "In 80 Tagen um die Welt". Reservierungen für neue Abonnenten nimmt die Touristik Information Singen ab sofort entgegen. Der Freiverkauf für alle Veranstaltungen beginnt am 1. August 2016. Die neue Abo-Vorschau liegt in öffentlichen Einrichtungen sowie in Geschäften aus.

Zur Stadthalle

In diesem Jahr kann die Stadt das zehnjährige Bestehen der Stadthalle feiern. Wie OB Bernd Häusler mitteilte, kamen vom Start im September 2007 bis Ende des Jahres 2016 rund 800 000 Besucher zu über 2000 Veranstaltungen in der Stadthalle. Ein ganz wichtiger Bestandteil seien die Theateraufführungen und Konzerte im Abo. Die Zahl der Abonnenten halte sich mit rund 1100 seit Jahren auf einem stabilen hohen Niveau. Sie belegen in den Theater- und Konzertringen rund 2700 Plätze. (ros)