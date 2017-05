Die Stadt Singen will Bereiche für Discos, Spielhallen und Wettbüros neu sortieren. Grubwaldstraße könnte zur Rotlicht-Meile werden.

Ein Vergnügen ist es keineswegs, die Vergnügungsstätten in der Stadt zu ordnen. Negative Begleiterscheinungen sind absehbar, wenn Spielcasinos oder Diskotheken in der Nachbarschaft eröffnet werden. Von den Risiken im Rotlichtbezirk ganz zu schweigen. Trading-down-Effekt nennen es die Stadtplaner, wenn solche Entwicklungen in einer Abwärtsspirale münden. Dies will die Stadtverwaltung vermeiden. Vor sieben Jahren wurde bereits eine Konzeption erstellt, um die riskanten Geschäftsmodelle zu ordnen. Jetzt soll dem Gemeinderat eine Neufassung präsentiert werden. "Bedingt durch veränderte Rahmenbedingungen angesichts des Glücksspieländerungsstaatsvertrags und des Landesglücksspielgesetzes wurde die Gesamtkonzeption überprüft", erläuterte Stadtplaner Adam Rosol bereits in der jüngsten Bauausschusssitzung. Dort wurden die Pläne bei nur einer Enthaltung beinahe einstimmig gutgeheißen. Heute soll das Thema im Gemeinderat diskutiert werden.

Innenstadt aufwerten

Vier Grundsätze sind für die Planer entscheidend: Die Konzentration auf bestimmte Standorte, die Vermeidung neuer Vergnügungsstätten in der Innenstadt, die Verlagerung in die Gewerbegebiete und ein Ausschluss in den Ortsteilen. Grundsätzliche Ausnahmen können sich die Planer für Kinos, Wettbüros und Internet-Cafés vorstellen. Spielhallen und zwielichtige Tanzbars will Oberbürgermeister Bernd Häusler auf absehbare Zeit aus dem Innenstadtbereich verbannen.

Doch die Landesbauordnung zwingt die Stadtplaner, andere Bereich auszuweisen. "Spielhallen, Wettbüros, Sex-Kinos oder Nachtlokale dürfen nicht generell aus moralischen Gründen ausgeschlossen werden", erläutert Peter Markert. Er hat die Neuauflage der Singener Vergnügungsstättenkonzeption für die Aalener Imakomm-Akademie erarbeitet. Die Moral zählt dabei nicht als Argument. Die Gesetzgebung hingegen schon.

Neu sind klar gefasste Abstandsregelungen. Mindestens 500 Meter Luftlinie müssen Spielhallen künftig voneinander entfernt sein. Auch Schulen, Sporthallen und andere Einrichtungen für Jugendliche dürfen nicht in der Nähe sein. "Als potentielle Standorte für Spielhallen sind zwei Gewerbegebietsstandorte vorgesehen worden", erläutert Projektleiter Peter Markert laut Sitzungsvorlage. Der eine befindet sich am Pfaffenhäule, wie es bereits 2012 beschlossen wurde, der andere im Gewerbegebiet Hardmühl Nord. "Dieser Standort soll nun ergänzt werden", kündigt Stadtplaner Rosol an.

Platz in Gewerbegebieten

Bewusst habe man sich aber auf den südlichen, von der Bundesstraße nicht sichtbare Bereich des Gebiets konzentriert. Neben den Standorten in Gewerbegebieten soll an der Rielasinger Straße ein Bereich für Spielhallen entstehen. Bereits jetzt sei die Gegend durch Einzelhandel, Dienstleistungen und ein Restaurant mit regelmäßigen Tanzveranstaltungen gekennzeichnet. Wesentliche Störungen für die Wohnruhe könnten daher auch für die Nachtzeiten ausgeschlossen werde. "Mit der Beschränkung auf die beiden Kategorien 3a und 3b kann zudem verhindert werden, dass sich der Teilbereich der Rielasinger Straße zu einem Vergnügungsviertel verwandelt", verweist Rosol auf die blauen Flächen des Stadtplans.

Kritischer wird es in der so genannten Kategorie 3c, die Einrichtungen mit sexuellem Charakter – wie beispielsweise Nachtclubs – zusammenfassen. Hier sieht die Konzeption eine Konzentration im Bereich Grubwald zwischen Haselbusch und Forststraße vor. "Hier können Konflikte mit der Umgebung und Auswirkungen auf das Erscheinungsbild als eher gering eingestuft werden", heißt es in der Analyse der Imakomm-Akademie.



Der Jugendschutz