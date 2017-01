Singen Das Gemeinschaftsprojekt ist ein Erfolg: Vesperkirche plant jetzt schon für 2018

Die zweite Singener Vesperkirche hat ihre Pforten wieder geschlossen. Nach erfolgreicher Premiere in 2016 war die zum Gasthaus am Weg umgebaute Lutherkirche in den vergangenen zwei Wochen erneut Treffpunkt für Menschen aus allen Schichten.

Beim gemeinsamen Essen konnten die Besucher ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen. Die kostenlose warme Mahlzeit mit Getränken, Kaffee und Kuchen wurde vielfach genutzt. Täglich wurden rund 300 Essen ausgegeben. Für das Projekt, das sich nur über Spenden finanziert, liegt noch keine Abrechnung vor. Doch schon jetzt steht fest, dass die Vesperkirche in Singen auch 2018 wiederholt wird.

Die Organisatoren, unter Federführung des Arbeitskreises christlicher Kirchen (ACK) und der Singener Tafel, wurden durch die positive Resonanz darin bestärkt, die Aktion 2018 fortzusetzen. Die zweite Auflage des Gemeinschaftsprojekts, an dem sich die Stadt, zahlreiche Firmen und Stiftungen beteiligt haben, knüpft an den Erfolg des Vorjahres an. "Die Idee trägt", stellt Pfarrerin Andrea Fink fest.

Roberto Rocca war jeden Tag, auch trotz Nachtschicht, in der Vesperkirche. "Ich sollte eigentlich schlafen, aber ich bin hier, weil ich die Gemeinschaft so toll finde", sagt er. Mit Menschen, die man hier kennenlerne, könne man auch bei zufälligen Begegnungen in der Stadt ein paar Worte reden. Der Italiener, der seit 27 Jahren in Singen lebt, würde sich einen solch zwanglosen Treffpunkt als Dauereinrichtung wünschen. "So etwas fehlt in Singen", sagt er. Margarete Gembe saß bei jedem Besuch der Vesperkirche mit anderen Leuten an einem Tisch und freut sich über nette Kontakte. "Es ist wichtig, auf andere Menschen zuzugehen", sagt die 83-Jährige.

Auch diesmal waren Flüchtlinge aus dem Iran, die derzeit im Wohnheim in der Byk-Gulden-Straße leben, für die Vesperkirche im Einsatz. Sabetzadeh Ali und Dastan Pezhman freuen sich, dass sie ihre Deutsch-Kenntnisse anwenden konnten. Leider sei dies nur in den zwei Vesperkirche-Wochen möglich. "Wir haben keinen Kontakt zu Deutschen", bedauern die Beiden.

Siegbert Del Vecchio gefällt die Atmosphäre. "Von mir aus könnte die Vesperkirche auch zwei Wochen länger dauern", sagt der Rentner, der mit seiner Frau täglich kam. "Das Essen ist super", betont Lolita Del Vecchio. Die 49-Jährige ist chronisch krank und seit zehn Rentnerin. Sie fühlt sich sonst eher alleine. Sie würde sich für Bedürftige eine Beratungsstelle wünschen.

"Es war eine harmonische Sache", resümiert Gaby Rheinberger, die im Tagesleitungsteam mit Joachim Hager den Ablauf koordinierte. Als Dank und Wertschätzung für den ehrenamtlichen Einsatz sei erstmals ein Helferfest veranstaltet worden, sagt sie.



15 Tage Vesperkirche

4000 Mittagessen und 450 gespendete Kuchen, gebacken von 300 Unterstützern, wurden verzehrt. 240 Kisten Mineralwasser von der Randegger Ottilienquelle wurden getrunken. 500 ehrenamtliche Helfer (31 Gruppen plus Einzelpersonen) waren im Einsatz.