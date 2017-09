Singen Das Ende der Badesaison

Die Freibäder im Hegau sind mit den Besucherzahlen zufrieden. Der Juni 2017 entpuppte sich als ein besonders starker Monat.

Große Hitze, rasch wechselnde Temperaturschwankungen, heftige Gewitter – der überwiegend warme, aber launische Sommer machte es den Badbetreibern im Hegau nicht leicht. Nach der vorläufigen Bilanz waren die Besucherzahlen dennoch zufriedenstellend. In der kommenden Woche ist für die meisten Freibäder offiziell Saisonende, teilweise bereits schon am diesem Sonntag. Sollte das Wetter für warme Temperaturen sorgen, sind die Betreiber aber flexibel.

Im Naturbad Aachtal in Rielasingen-Worblingen schwammen in diesem Jahr knapp 25 000 Besucher. Eine laut Verwaltung durchschnittliche Saison. Außergewöhnlich ist laut Burkhard Schmallenbach von der Verwaltung der Spitzenmonat: "Normalerweise sind Juli und August die stärksten Monate. In diesem Jahr war es der Juni", so Schmallenbach. Das Wasserklima im Naturbad habe nicht unter dem feuchtwarmen Klima gelitten. "Wir müssen Frischwasser zuführen, wenn die Wassertemperatur längere Zeit bei 27 bis 28 Grad bleibt", so der Ingenieur. Dank der Regengüsse, die auf die heißen Tage folgten, sei das nicht nötig gewesen. Auch Schäden durch Starkregen und Gewitter gab es nicht. "Allerdings mussten wir zweimal Wasser ablassen, da wir durch den Regen zuviel Wasser im Bad hatten", so Schmallenbach.

Auch im Engener Erlebnisbad war der Juni mit 20 148 Besuchern der besucherreichste Monat. Hauptamtsleiter Patrick Stärk führt dies nicht nur auf das warme Wetter, sondern auch auf die günstige Lage der Pfingstferien zurück. Der Baumbestand im Freibad hielt den Gewittern stand, einen Starkregen konnte Stärk selbst im Bad miterleben. "Man konnte sehen, dass sich die neue große Überdachung gelohnt hat", so Stärk schmunzelnd. Insgesamt zählt das Engener Bad bis jetzt 57 500 Besucher (fast das Vorjahresergebnis).

Martin Gänsler, Bademeister im Hilzinger Freibad, konnte rund 62 000 Besucher (etwas mehr als 2016: 60 000) begrüßen. "Jeder Monat hatte sehr gute Tage", so sein Fazit. Spitzentage verzeichnete das Bad am 1. und 30. August mit jeweils 1100 Besuchern. "Hohe Zahlen (bis 2000) erreichen wir erfahrungsgemäß im Juni, wenn der See und der Rhein noch zu kalt zum Baden sind", so Gänssler. Am Sonntag ist offizieller letzter Badetag. "Aber wenn das Wetter passt, kommt man auch am Montag und Dienstag noch rein." (Gänssler)

Am vergangenen Wochenende konnte der 75 000. Badegast im Singener Aachbad begrüßt werden. Damit lief die Saison deutlich besser als 2016, als rund 63 000 Besucher (bis Ende August) ins Aachbad kamen. Besondere Vorkommnisse wie Unfälle oder Wetterschäden gab es laut Fabian Wilhelmsen von der Stadtverwaltung nicht.

Über 76 000 Besucher hatte der Steißlinger See, so Stefan Kronenbitter. Auch hier war der Juni "so gut wie noch nie. Wir hatten bis Ende Juni schon 33 000 Badegäste", so der Badbetreiber. Dafür musste im Juli eine Durststrecke von 14 Tagen hingenommen werden. "Bei den starken Gewittern sind wir glimpflich davon gekommen. Einmal mussten 1700 Badegäste das Bad räumen. Die Leute haben sich sehr vernünftig verhalten, es gab keine Panik", lobt Kronenbitter.

Gefolgt wird der Spitzenreiter vom Höhenfreibad Gottmadingen, das in seiner zweiten Saison nach dem Umbau über 70 000 Besucher verzeichnete.

Öffnungszeiten

In Engen, Hilzingen und Singen endet am Sonntag, 10. September, die offizielle Badesaison, in Engen und Hilzingen mit der Option auf Verlängerung bei guter Witterung. Das gilt auch für das Naturbad Aachtal Worblingen und den Steißlinger See, in beiden kann noch bis Mitte September, im Höhenfreibad Gottmadingen sogar bis zum 19. September gebadet werden. Teilweise sind die täglichen Öffnungszeiten verkürzt. Über diese informieren die Webseiten der jeweiligen Kommunen.