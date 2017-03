Singen Das Conti ohne Bewohner: Die letzte obdachlose Familie ist ausgezogen

Das Hochhaus soll im Mai abgerissen werden. Die verbliebenen Bewohner sind von der Stadtverwaltung in Notunterkünfte eingewiesen worden

Jetzt ist das Conti leer. Kein Licht im Treppenhaus und in den Hausfluren, leere Gänge, ein kalter Luftzug, wenn man den Treppenaufgang nimmt, weil einem der Aufzug nicht vertrauenswürdig genug erscheint. Vor etwa zehn Tagen noch wohnte Familie Mendrock hier im fünften Stock, als letzte obdachlose Familie, die ihre Unterkunft in dem abbruchreifen Hochhaus fand. Doch ja, sie erinnere sich, dass sie damals mit ihren Töchtern nicht ins Conti ziehen wollte, erzählt Heidi Mendrock. Sie habe Bedenken wegen der Sicherheit gehabt, weil ihre jüngste Tochter damals noch klein war, fügt sie ein wenig kleinlaut hinzu.

Inzwischen hatte es sich Familie Mendrock ganz bequem eingerichtet in einer beinahe 100-Quadratmeter großen Wohnung im Conti. Die beiden jüngeren Mädchen, Eileen, 12, und Nadine, 16, teilten mit ihrer Mutter ein Zimmer, die 19-jährige Jessica hatte ihr eigenes. Auch Haustiere waren im Conti gut unterzubringen. Das wird jetzt alles anders – und so richtig passt das den ehemaligen Conti-Bewohnern schon wieder nicht. Die neue Wohnung, in die die Familie nun eingezogen ist, liegt in der Straße im Moosgrund und hat 40 Quadratmeter. Die drei Mädchen teilen sich ein Zimmer, Mutter Heidi Mendrock bezieht das andere. "Ein eigenes Zimmer wäre schon mal schön gewesen", klagt die 16-jährige Nadine. Es gibt ein Bad und eine Küche, letztere ist allerdings sehr klein, hinzu kommt ein weiteres Zimmer, das als Esszimmer nutzbar ist. Im Moment stapeln sich dort noch die Umzugskisten. Heidi Mendrock macht sich wegen der Heizung Sorgen: "Es gibt einen Gasofen, im Moment ist dieser voll aufgedreht, er heizt aber nicht stark genug". Vor allem im Bad sei die Kälte sehr unangenehm.

Allzu große Behaglichkeit ist ohnehin nicht das Ziel der Unterbringung im Falle der ehemaligen Conti-Bewohner. Die Stadtverwaltung steht in der Pflicht, die Bewohner in eine Unterkunft einzuweisen, um unfreiwillige Obdachlosigkeit zu vermeiden, berichtet Thomas Pöppel von der Ortspolizeibehörde. Für Zimmer ohne Heizkörper habe die Familie einen Heizlüfter erhalten, schreibt Pöppel. Ansonsten bestehe die Möglichkeit, in der Wohnung "querzuheizen". Einen Schönheitspreis gewinnen Notunterkünfte nicht. Ziel ist, dass die Bewohner sich so bald wie möglich um eigenen Wohnraum bemühen.

Das Ziel ist ehrenwert, allein es wird oft nicht erreicht: Auf dem freien Wohnungsmarkt ist es Familie Mendrock nicht gelungen, eine Wohnung zu finden. Sie habe Schulden und keine Arbeit, berichtet Heidi Mendrock bereitwillig, das ist nicht das, was Vermieter hören wollen. Außerdem sei sie wegen einer Asthmaerkrankung nur bedingt belastbar. Das mit der Arbeitssuche ist auch ein Problem: Sie habe früher als Reinigungskraft in den späten Abendstunden gearbeitet. Damals gab es Ärger mit dem Jugendamt, das an die Betreuungspflichten Heidi Mendrocks erinnerte. Die jüngste Tochter brauche Unterstützung bei den Hausaufgaben.

Die Vorgeschichte der Mendrocks macht sie, wenn es schlecht läuft, jahrelang zu Nomaden. Zuvor hatten sie in der Rielasinger Straße gewohnt. Dann folgte der Umzug ins Conti, weil die Stadt die Wohnungen in der Rielasinger Straße sanieren wollte. Nun also die Unterkunft im Moosgrund. Gut für die Schullaufbahn der Mädchen ist das nicht: Die 16-jährige Nadine zumindest klagt über fehlende Kontakte durch die Schulwechsel. Die Aussicht auf ein Leben unabhängig vom Versorgungstropf der Stadt ist weiterhin schlecht.

Währenddessen endet die Existenzberechtigung des Conti mit dem Auszug seiner letzten Bewohner. Das Conti wird kommende Woche entrümpelt, wie Pressesprecher Achim Eickhoff berichtet. Die Antenne eines Mobilfunkbetreibers, die auf dem Dach des Contis installiert ist, soll bis Ende April demontiert sein. Parallel dazu werde das Nachbarhaus in der Hauptstraße 2 ab Mitte April entkernt. Dieses Haus soll zuerst abgerissen werden, danach folgt das Conti.

Zum Hochhaus

Das Hochhaus wurde 1966 gebaut. Im Erdgeschoss und bis zum dritten Stock war das Hotel Continental untergebracht, daher der Spitzname. Im übrigen Haus befanden sich Wohnungen. Später wurde das Conti im Erdgeschoss umgebaut, ein Strip-Lokal zog ein. In den vergangenen Jahren hat die Stadt die Wohnungen schrittweise aufgekauft, um das Areal zu entwickeln. Vorübergehend nutzte die Stadt das Haus als Notunterkunft. Bis Ende Februar wohnten noch zwei Familien dort.