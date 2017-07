Singen Damit das Englisch sitzt: 13 Schüler der Zeppelin-Realschule erwerben das Sprachzertifikat PET

Es ist als Nachweis für die Englischkenntnisse international anerkannt. Nach vielen Zusatzstunden an Vorbereitung sind die Prüflinge stolz auf ihre Ergebnisse

Singen – „Mit diesem Zertifikat, das euch heute überreicht wird, habt ihr ein dickes Plus in eurer Bewerbungsmappe“, ist sich der Rektor der Zeppelin-Realschule, Gerhard Schlosser, sicher. Entsprechend gespannt erwarteten kurz vor Schuljahresende 13 Schüler ihre ersten Lernergebnisse, nämlich die ihres Cambridge Preliminary English Test Zertifikate, kurz PET, eines Abschlusses, der weltweit anerkannt ist.

In einer vierteiligen Prüfung stellten Schüler bereits im März ihre Englischkenntnisse unter strenger Kontrolle von Cambridger Prüfern nach internationalem Standard unter Beweis und ernteten nun bei der feierlichen Übergabe der Zertifikate den Applaus für ihre Mühen. Unter den 13 Prüflingen erreichten 12 das Niveau B 1, Aaron Born und Patrick Störk bestanden sogar mit „Auszeichnung“, also dem Niveau B 2. Um dieses Ziel zu erreichen, nahmen sie in diesem Schuljahr einen erweiterten Englischunterricht in Kauf, schwitzten über zusätzlichem Lernstoff, um am Ende gut vorbereitet die Prüfung in den Bereichen Leseverständnis, schriftlicher Ausdruck, Hörverständnis und Sprechen meistern zu können. Begleitet wird die Zeppelin-Realschule hierbei von der Abteilung Fremdsprachen der VHS Konstanz-Singen. Für eine gezielte Vorbereitung in der Schule sorgten der Konrektor und Englischlehrer Johannes Briechle sowie die Englischlehrerinnen der Klassen Rosemarie Kühne, Selin Straub und Heike Godhoff. Bereut hat die Anmeldung niemand, so der Tenor der Schüler während der Übergabefeier.

Die ZRS fördert die Sprachkompetenzen ihrer Schüler mit einem Sprachkonzept, das das Profil der Schule ausmacht, wie Gerhard Schlosser in der Feierstunde hervorhebt. Dazu gehört ein jährlicher Schüleraustausch mit dem Collège Virebelle im französischen La Ciotat, die Studienfahrt der Neuntklässler nach England, der muttersprachliche Unterricht in Italienisch, Kroatisch und Türkisch sowie zusätzliche Kommunikationsstunden in Englisch und eben auch das Angebot, das Cambridge-Zertifikat abzulegen.