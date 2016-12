Hilzingen Da bewegt sich auch die Erde: Das war 2016 in Hilzingen wichtig

Ein Rückblick zeigt, wieviel in Hilzingen im vergangenen Jahr passiert ist. Eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2016 und was für das kommende Jahr zu erwarten ist, finden Sie hier.

Hilzingen hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Tatsächlich auch im Wortsinn: Ab Ende Oktober bebte im Hegau die Erde immer wieder, das Epi-Zentrum lag unter Hilzingen in rund sechs Kilometer Tiefe. Die meisten Erdstöße waren schwach. Aber ein Beben der Stärke 3,0 auf der Richterskala in den ersten Novembertagen, und ein weiteres mit Stärke 2,6 elf Tage später beunruhigte die Menschen. Solche schwachen Beben sind laut Aussage des Erdbebendienstes Südwest des Regierungspräsidiums Freiburg nicht ungewöhnlich, allerdings käme es nur alle ein oder zwei Jahre zu einer Serie wie in den vergangenen Wochen in Hilzingen.

Intensiv geplant wurde für Hilzingens neue Ortsmitte. Es wird einen großen Platz mit Aufenthaltsqualität zwischen Rathaus, Kirche und Schule geben. Dass für diesen Platz auch ein Vereinshaus angedacht ist, sorgte allerdings für Proteste unter den Anwohnern. Am nördlichen Rand sollen hochwertige Wohnungen entstehen und eine Gastronomie. Mit der Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus im Februar fiel auch der Startschuss zu einer Modernisierung des ganzen Gebäudes. Die Planungen werden derzeit noch diskutiert.

Die Erschließung des ersten Bauabschnitts des Neubaugebiets Steppbachwiesle, das im Endausbau schließlich insgesamt 100 Plätze für Einzel-Doppel- und Mehrfamilienhäuser bieten soll, nähert sich dem Ende. Im Vorfeld wurden interessante archäologische Funde gesichert. Wiederbelebt wurde die nun 15 Jahre bestehende Gemeindepartnerschaft mit Lizzano in Belvedere. Lizzanesen und Hilzinger genossen gemeinsam einen Jubiläumsabend in der Hegau-Halle.

Was gab es bei den Vereinen? Im Januar feierte die Guggenmusik Gülläpumpä-Bänd ihr 35-jähriges Bestehen an zwei Tagen mit Umzügen. Im Ortskern war in zahlreichen Besenwirtschaften und Zelten närrisches Treiben. Der Gesangverein Liederkranz Hilzingen wurde 150 Jahre alt. Auf mehreren Jubiläumsveranstaltungen präsentierte er sich als lebendige Chorgemeinschaft. Der Förderkreis Kunst und Kultur dankte seinem verstorbenen Mentor Paul Gönner mit einer Gedächtnisausstellung. Gönner hat mit der von ihm initiierten Hilzinger Kunstausstellung die Gemeinde weit über die Region hinaus bekannt gemacht.

Zur Unterstützung des Freibads gründeten Bürger einen Förderverein. Im April war dann Spatenstich für den Bau des neuen Feuerwehrgeräte- und Rettungshauses. Einziehen werden dort die Feuerwehrabteilungen Hilzingen und Riedheim und das DRK Hilzingen. Die knapp 3,5 Millionen teuere Baumaßnahme rüstet die Hilfseinrichtungen für die nächsten Jahrzehnte. Pünktlich zur Kirchweih strahlte nach mehr als 30 Monaten Renovierung die Hilzinger Pfarrkirche wieder in schönstem Glanz.

Zum Jahresende gibt es auch noch eine gute Nachricht für Internet-Nutzer. Bald sollen alle Ortsteile Zugang zu einer Breitbandversorgung haben. Hilzingen und Tengen planen ein gemeinsames Glasfasernetz.

Und das ist im kommenden Jahr zu erwarten