Singen Constellium: Bilanzpräsentation im Plauderton

Bei dem aluminiumverarbeitenden Unternehmen in Singen stimmen die Zahlen. Für Geschäftsführer Rolf Schencking basiert der Erfolg aber letztlich auf der Unternehmenskultur.

Selten bestand mehr Grund zu Gelassenheit. Rolf Schencking ist leger gekleidet, der hellblaue Pullover strahlt Gemütlichkeit aus und zu Beginn des Gesprächs verliert er erst einmal ein paar Worte über seine private Passion. Der Geschäftsführer des größten Arbeitgebers der Region beschäftigt sich mit Kunstgeschichte, im Speziellen der Fotokunst. Ob dem Besucher zum Beispiel das großformatige Bild im Eingangsfoyer von Constellium aufgefallen sei? Wie könnte es nicht: Die Aufnahme zeigt einen im Jahr 2011 durch einen Tsunami verwüsteten Landstrich aus der Perspektive eines Friedhofs.

Der Plauderton allerdings ist Methode. Gesten und Mimik des Mannes lassen sich als erster Hinweis darauf deuten, dass die Muse fürs Detail kalkuliert ist – und im Gespräch wird das bestätigt: Constellium ist ein global player und richtet sich in der Unternehmenskonzept danach aus. Bei der etwas anderen Bilanzpräsentation stehen deshalb die Geschäftszahlen nicht im Vordergrund. Wichtiger ist Rolf Schencking die Botschaft über die Unternehmenskultur, in der auf Qualifikation und Bereitschaft zur Eigenverantwortung gesetzt wird.

Etwas mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt Constellium allein in Singen, darunter rund 30 Azubis. In den nächsten zwei Jahren sollen zusätzlich 50 bis 60 Mitarbeiter eingestellt werden: "Wir wachsen in allen Bereichen", sagt Rolf Schencking, nennt dabei Verfahrensingenieure, Elektriker oder Personal für die Verwaltung. Die Herkunft spiele dabei keine Rolle, warum auch? "Für uns ist anderes wichtig, zum Beispiel Flexibilität", erläutert der 48-Jährige mit Verweis auf Werke in den USA und Asien. Und schließlich seien auch die Kunden des Unternehmens global aufgestellt.

Die Kunden stammen beispielsweise aus der Automobilindustrie und bei der hier gerade stattfindenden Revolution mischt Constellium kräftig mit. Das reicht von der Gewichtsreduktion über sicherheitsrelevante Elemente bis hin zur Innendekoration von Fahrzeugen. Auch bei anderen Produkten wie etwa bei bestimmten Elementen von Solaranlagen oder Verschlüssen setzt das Unternehmen global Maßstäbe für die Branche.

Den Hightech-Anteil in seinem Unternehmen siedelt Rolf Schencking bei 40 Prozent an und diesen Bereich will er ausbauen. 16 Millionen Euro werde Constellium in den Jahren 2018 und 2019 in eine Kaltwalz-Anlage investieren und sich damit einmal mehr auf dem technisch neuesten Stand befinden. "Das ist auch ein klares Bekenntnis zum Standort Singen" – hier wurden im vergangenen Jahr 700 Millionen Euro des Konzernumsatzes von 4,7 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Grund zur Gelassenheit also – wobei Rolf Schencking keinen Zweifel daran lässt, dass Geld längst nicht alles ist. Am Ende des Gesprächs also kommt er erneut auf ein historisches Thema zu sprechen. Die Basis des Erfolgs sieht er in erster Linie im Knowhow der Mitarbeiter, das gleichsam mit der Unternehmensgeschichte gewachsen sei.

Prägendes Unternehmen