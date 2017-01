Singen Comedy-Trio Tauschrausch kommt dreimal in die Gems

Comedy-Trio Tauschrausch kommt dreimal in die Gems

Das Kulturzentrum Gems ist weit über die Grenzen von Singen hinaus bekannt für sein attraktives Unterhaltungsprogramm. Zusammengestellt wird es von Gaby Bauer. Warum sie 2017 dreimal das Comedy-Trio Tauschrausch mit seinem ganz speziellen Konzept präsentiert, erzählt sie im Interview.

Frau Bauer, das Impro-Comedy-Trio Tauschrausch trat im November mit seinem unkonventionellen Konzept erstmals in der Gems auf. Wie würden Sie das Konzept beschreiben?

Tauschrausch ist wirklich grandiose Impro-Comedy, bei der die Akteure Mirjam Woggon, Helge Thun und Jakob Nacken mit unglaublicher Spontanität und Können das Publikum zum Staunen und Lachen bringen. Das Format ist interaktiv, das Publikum ist mittendrin. Jeder im Publikum wird vorab aufgefordert von zu Hause einen Gegenstand mitzubringen, den er loswerden will. Das Comedy-Trio tauscht diese Gegenstände untereinander und baut daraus aus dem Stegreif urkomische Szenen, Sketche und Lieder. Das Konzept ist jedes Mal das gleiche, aber doch bei jedem Auftritt anders.

Schreckt interaktive Comedy nicht eher das Publikum ab? Nicht jeder will Teil des Programms werden.

Es ist ja nicht so, dass die Besucher auf die Bühne müssen oder dass jemand bloßgestellt wird. Eine Person aus dem Publikum wird beispielsweise aufgefordert, eine persönliche Geschichte zu dem Gegenstand zu erzählen, den sie abgeben will. Aus dieser Geschichte kann dann der nächste Programmpunkt entstehen. Oder es wird einem Besucher, der sein Geburtsdatum verrät, ein ganz besonderes, sehr persönliches Geschenk gedichtet. Je nachdem, was er alles von sich preisgeben mag.

Welche Gegenstände wurden bei dem Auftritt im November beispielsweise zum Tauschen mitgebracht?

Ach, jemand brachte zum Beispiel Rasensamen mit, der prompt gegen eine Gartenfigur aus Keramik eingetauscht wurde. Eine andere Dame brachte eine Kuchenform in Form eines Männerkörpers mit Sixpack. Solche Gegenstände sind natürlich für das Comedy-Trio eine Steilvorlage.

Wo haben Sie Tauschrausch entdeckt?

Auf der Kulturbörse in Freiburg. Dort gibt es Agenturen, bei denen man eigentlich immer vorbeischaut, um zu erfahren, was sie Neues im Programm haben. Und diese Agentur hatte eben Tauschrausch vorgestellt. Wobei ich schon sehr viel früher von ihnen gehört hatte, waren doch Helge von Thun und Jakob Nacken bereits in unterschiedlichen Formationen bei uns zu Gast.

Warum wird 2017 Tauschrausch an drei Abenden in der Gems zu Gast sein?

Diese Veranstaltung passt hervorragend zu unserem eigenen Impro-Theater, den Impro Singers. Diese treten ab Januar jeden Monat einmal auf. Zusammen mit Tauschrausch haben wir eine neue Reihe in der Gems, die sich hoffentlich etablieren wird.

Die nächsten Termine

Fragen: Nicola M. Westphal

Impro-Comedy mit „Tauschrausch“ gibt es in der Singener Gems an folgenden Terminen: Dienstag, 31. Januar, Mittwoch, 26. April, und Dienstag, 28. November. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter der Telefonnummer (0 77 31) 665 57, Internet: www.diegems.de





Weitere Comedy und Kabarett-Veranstaltungen in der Gems:

8. Januar, Django Asyl, „Rückspiegel 2016“

20. Januar, Thomas Reis, „Endlich 50“

26. Januar, Kabarett-Bundesliga