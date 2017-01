Singen "Come together" im Top 10: Partystimmung verbindet Jung und Alt

"Come together" im Top 10: Partystimmung verbindet Jung und Alt

Im Top 10 tanzen und feiern bei der integrativen Aktion "Come together" rund 1000 Besucher.

Kinder mit ihren Eltern, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam mit Menschen mit Behinderung in bester Partystimmung – das ist "Come together – Dance together". Die Diskothek Top 10 hatte gerade geöffnet, da war im Eingangsbereich kaum ein Durchkommen, nur wenig später zog es die ersten Gäste schon auf die Tanzfläche. Auch die zehnte Auflage dieser Benefizveranstaltung der Caritas Singen-Hegau und der Diskothek Top 10 lockte am Sonntag Menschen jeden Alters zum fröhlichen Miteinander.

Die Tanzfläche füllte sich zusehends, der fröhlichen Stimmung konnte sich kaum jemand entziehen. Auch die Umstehenden ließen sich mitreißen, sie wippten und klatschten im Takt mit. Darunter auch Kinder, die fasziniert von der ausgelassenen Fröhlichkeit munter mitmachten. "Alles ist einfach geil hier, die Beleuchtung, die Musik", war für den zehnjährigen Joel Bastian aus Stockach der erste Besuch in einer Diskothek ein Erlebnis. Seine Mutter Franziska Schulz freute sich für ihn mit, Joel habe sich sofort unter die Tanzenden gemischt.

Die siebenjährige Laura war mit ihren Eltern Sandra und Michael Frank aus Hilzingen schon zum vierten Mal dabei. "Sie freut sich schon auf das Kinderprogramm und mal wieder in einer richtigen Disco zu sein", erzählte ihre Mutter. Auch für die Eltern sei es schön, wieder mal hier zu sein, es wecke Erinnerungen.

Mit den Konstanzer Sterneköchen Dirk Hoberg und Joachim Fecht und seinem Souschef Philipp Danev bot die diesjährige Veranstaltung ein wahres Schmankerl: Die Köche traten gegeneinander an und kreierten auf der Bühne eine Currysoße aus mitgebrachten Zutaten. "Die Herausforderung ist, dass sie jedem schmeckt", sagte Hoberg. Gewollt kreativ sei immer falsch. Fecht stimmte zu: "Sie muss gewollt lecker sein." Ob mit Mango oder einem Schuss Cola aufgepeppt – die Bewertung der Jury ergab nur einen Punkt Unterschied.