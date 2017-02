Singen Chrützerbrötli-Zunft wirbelt zu Abba-Musik über die Bühne

Von Geschirrspülmittel-Werbung und Abba-Songs: Die Chrützerbrötli-Zunft nimmt sich ein recht spezielles Jahrzehnt vor.

Singen-Überlingen am Ried – Das Publikum in der vollbesetzten Riedblickhalle war bestens drauf, ebenso die Akteure auf der Bühne, die beim Narrenspiegel der Chrützerbrötli-Zunft die 80er Jahre wieder aufleben ließen. Zunftmeister Andreas Jasko zählte die großen Ereignisse dieses Jahrzehnts auf, und was den täglichen Alltag der Bürger bereicherte, riefen die Akteure in Erinnerung.

Sei es das Quizspiel 1, 2 oder 3, die TV-Werbung für Geschirrspülmittel oder Kaugummi, die Hitparade mit Dieter Thomas Heck und der Aerobic-Wahn. Mit Tempo wirbelten die Turner des TV Überlingen zu Hits von Abba über die Bodenmatten. Ganz der jetzigen Zeit entsprach dagegen der Sketch "Altenheim", bei dem sich eine Männergruppe Sparmaßnahmen fügen musste.

Mit närrischem Ernst rückten die Auftretenden auch die Ortspolitik ins Licht. Klaus Nemelka konnte nur drei erwähnenswerte Dinge über den Ortschaftsrat mit dessen "Kanzler Bernhard Schütz" berichten. Die Bürger wissen jetzt, dass die harte Arbeit bei der Bepflanzungsaktion der Durchgangsstraße Bandscheibenvorfälle bis Schnappatmung ausgelöst hat. Endlich sei auch das Thema Gießkannen auf dem Friedhof bearbeitet, in langer Sitzung sei die Zahl von vier auf fünf erhöht worden. Und einig seien sich die Räte, dass Kanzler Schütz beim Neujahrsempfang alles lobt, was im Ort laufen könnte. Auch die Moderatoren Jürgen Schröder und Klaus Rimmele im Ried TV sprachen über Themen wie Holzabbau und Verständigungsprobleme bei der Integration von Flüchtlingen in Bezug auf die deutsche Sprache. Aber wie eine Studie belege, könnten auch 75 Millionen Deutsche kein Badisch.

Weitere Mitwirkende des Abends waren Birgit Schröder, Bernd Schuler, Harald Back, Armin Fendrich, Andreas Wagenbrenner, Sabine Preter, Krisztina Schramm, Hanspeter Ehinger, Pascal Flohr und der Musikverein Überlingen am Ried.