Singen Christina Fehrenbach ist neue Jugendreferentin im Dekanat Hegau

Sagen Sie mal, Frau Fehrenbach, wie sieht kirchliche Jugendarbeit heute aus?

Zum Jahresbeginn haben Sie die Stelle der Jugendreferentin im Dekanat Hegau angetreten. Wie gehen Sie an Ihre neue Aufgabe heran?

Im ersten Jahr stehen im Rahmen eines Einarbeitungsprogramms der Erzdiözese Freiburg Seminare zu den drei Themen Teams entwickeln, Gruppenleiter und Visionen an. Dazu gehört auch ein Jahr Praxisbegleitung. Im Dekanat selbst besuche ich verschiedene Gremien, stelle mich den Gruppen vor, biete Schulungen an und arbeite beispielsweise auch im Zukunftsforum mit.

Arbeiten mehr Frauen oder mehr Männer in diesem Beruf?

Es gibt 44 Dekanatsjugendreferenten in der Erzdiözese Freiburg – hier überwiegt der Frauenanteil. Das Gleiche gilt für die Region Bodensee-Hohenzollern: Nur zwei von sechs Jugendreferenten sind Männer.

Sie stammen aus dem Schwarzwald und waren beruflich in den vergangenen zwei Jahren bundesweit unterwegs. Wie kam es, dass Sie im Hegau gelandet sind?

Ich habe mich gezielt auf die Stelle beworben, da es mein Wunsch war, in der Jugendarbeit tätig zu sein. Nachdem ich bei meiner vorherigen Stelle eher mit Multiplikatoren zu tun hatte, wollte ich wieder direkt mit Menschen arbeiten.

Was ist für diese Arbeit erforderlich?

Wichtig ist, dass man Herzblut mitbringt und pädagogisch qualifiziert ist. Es ist hilfreich, wenn man sich ehrenamtlich bereits in der Jugendarbeit engagiert hat. Die Arbeit erfordert aber auch, dass man sich mit der katholischen Kirche identifizieren kann.

Wie knüpfen Sie Kontakte zu Jugendlichen?

Es gibt Informationen und Hinweise zu Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage des Dekanats. Wir arbeiten auch daran, das Facebook-Profil meiner Vorgängerin auf mich umzustellen. Facebook zieht weitere Kreise und man erreicht auch diejenigen, die sich sonst nicht für Kirche interessieren. WhatsApp-Gruppen sind ebenso geplant. Trotz allem braucht es auch ein personales Angebot. Wichtig ist, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit zu bieten. Ich möchte Präsenz zeigen und klar machen, dass ich ansprechbar bin.

Was wollen Sie konkret tun?

Zuerst geht es um das Kennenlernen aller Gruppen. Ab dem zweiten Jahr habe ich vor, zusätzliche Angebote zu machen und Aktionen durchzuführen. Für Jugendliche ist Gemeinschaft wichtig und daher braucht es Orte, an denen sie etwas auf die Beine stellen können.

Wie sieht eine typische Arbeitswoche bei Ihnen aus?

So etwas gibt es nicht – jede Woche ist anders. Meine Arbeitszeit orientiert sich am Bedarf der Jugendlichen und ist flexibel. Das heißt, dass ich teils auch an Wochenenden und in den Ferien arbeite. Umso mehr achte ich auf eine Balance zwischen Beruf und Privatleben. Es ist wichtig, für die Arbeit zu brennen, aber nicht zu verbrennen.

Was haben Sie sich für die kommenden Monate vorgenommen?

Eine meiner Aufgaben ist es, bestehende Kontakte zu Jugendgruppen zu erhalten und Gruppenbildung zu begleiten. Ich möchte Sprachrohr in alle Richtungen sein sowie Impulse setzen. Das ist besser als "von oben" zu bestimmen. Wichtig ist auch die Vernetzung hauptamtlicher Mitarbeiter mit Menschen aus der Jugendarbeit auf kommunalpolitischer Ebene sowie mit Landratsamt, Stadt-, Kreis- und Landesjugendring. Ein Fokus liegt auch auf Bildungsangeboten.

Wie sehen Sie die Beziehung heutiger Jugendlicher zur Kirche?

Eine Herausforderung ist die veränderte Lebenssituation von Jugendlichen, unter anderem durch höheren Zeitaufwand für die Schule. Regelmäßige Treffen sind weniger gefragt, da immer mehr Jugendliche keine langfristige Bindung eingehen können und vielleicht auch nicht wollen. Veranstaltungen wie die Rom-Wallfahrt oder 72-Stunden-Aktionen sind daher besser. Heute ist es nicht mehr so selbstverständlich, sich in der Kirche zu engagieren. Wenn Jugendliche dies tun wollen, braucht es auch ein Elternhaus, das mit Offenheit reagiert. Ich möchte zeigen, dass Kirche kein Auslaufmodell ist und Jugendliche etwas bewegen können. Sie sollen merken, dass es dabei nicht um Leistung geht, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt steht.

Zur Person

Christina Fehrenbach (29) stammt aus Löffingen im Schwarzwald. Sie hat zwei jüngere Schwestern und wuchs in einem traditionell katholischen Elternhaus auf. Sowohl Eltern als auch Großeltern engagierten sich in der Kirche. Sie selbst war in der Seelsorgeeinheit in Lagerteam, Jugendgruppe und Jugendband ehrenamtlich aktiv. Mit der Firmung wurde ihr die Bedeutung Gottes für ihr Leben bewusst. Schon früh konnte sie sich einen Beruf im kirchlichen Bereich vorstellen. Nach dem Abitur studierte sie katholische Theologie und Erziehungswissenschaften. Es folgte eine Tätigkeit an der Universität. Dann war sie zwei Jahre als Referentin für Theologie, Religionspädagogik und Pastoral für den Verband katholischer Kindertageseinrichtungen bundesweit viel unterwegs. Erfahrungen im Jugendbüro konnte sie bereits durch ihre Mitarbeit im Schulungsteam des Dekanats Konstanz sammeln. Zum Jahresbeginn trat sie die Stelle der Jugendreferentin im Dekanat Hegau als Nachfolgerin von Rebecca Lauer an, die derzeit in Elternzeit ist. Eines ihrer Hobbys ist Jazztanz. Sie beschäftigt sich aber auch gerne mit Kommunikationskonzepten. In ihrer Heimat engagierte sie sich einige Zeit im Narrenverein und studierte dort das Männerballett ein. (zöl)