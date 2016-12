Singen Christen im Hegau bleibt die Hoffnung

Zur Weihnachtsfeier in den Kirchen des Hegaus erinnern Seelsorger an die Botschaft des Christkinds.

Viele Gläubige fanden sich zu Weihnacht in den festlich geschmückten Kirchen ein. In der katholischen Pfarrgemeinde Christkönig in Gottmadingen erinnerte Pfarrer Claudius Stoffel an die schrecklichen Ereignisse des vergangenen Jahres: an die Blutspur, wie er es ausdrückte, die sich durch den Berliner Weihnachtsmarkt zog, an die vielen Ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer und an die Erdbeben in Mittelitalien. Ihn habe die Szene berührt, als eine italienische Mutter, die durch die Beben gezwungen war, ihr Baby im Freien zu wickeln, von ihrem unschuldigen Kind angelacht worden sei. Dies deutete er als Zeichen der Hoffnung, denn es müsse ja irgendwie weitergehen. Damit knüpfte Pfarrer Claudius Stoffel an die Worte zur christlichen Hoffnung von Papst Franziskus an.

Pfarrer Hans Moser stellte bei seiner Weihnachtspredigt in der Kirche St. Mauritius in Weiterdingen das Johannes-Evangelium in den Mittelpunkt: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott." Gott als Wort zu bezeichnen, sei heutzutage nicht unproblematisch, denn es gelte oft als Ersatz für fehlende Taten, für Geschwätz und Schwindel, wie Pfarrer Moser ausführte: "Die Worte bekommen dann ein neues Gewicht, wenn sie andere aufrichten, doch sie können auch das Gegenteil bewirken, weil sie auch verurteilen und verletzen können."

„Jesus weckt die Liebe in denen, die ihm begegnen“

Beim gemeinsamen Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit und der evangelischen Kirchengemeinde begrüßten Pfarrer Harald Dörflinger und sein evangelischer Kollege Matthias Stahlmann die Gläubigen gemeinsam in der voll besetzten St. Laurentiuskirche in Tengen. Eucharistie und Abendmahl konnten gemeinsam eingenommen werden, auf der rechten Seite die evangelischen Christen, links die Katholiken. In der Eröffnung stand Psalm 96 im Mittelpunkt. „Singet dem Herrn, alle Welt… Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.“ Die Predigt wurde von Pfarrer Stahlmann gehalten. Den Gottesdienst umrahmte der gemeinsame Kirchenchor, begleitet von Kindern. Mit dem Schlusslied „Es ist ein Ros' entsprungen“ wurde der gemeinsame Gottesdienst feierlich beendet.

„Jesus weckt die Liebe in denen, die ihm begegnen“, so Dekan Matthias Zimmermann in seiner Predigt in der Christmette an Heiligabend in Engen. Terroranschläge, auch in Deutschland und zahlreiche Kriege in vielen Regionen der Erde scheinen gegenwärtig das Gegenteil von Liebe zu beherrschen. Unmenschliches fülle täglich die Nachrichten. „Lassen wir uns davon nicht beherrschen und schon gar nicht anstecken“, sprach er zu den Gläubigen. Ein Blick auf das Jesuskind in der Grippe und seine Wehrlosigkeit fordern zur Liebe heraus. Jeder sei aufgerufen, mit jeder Form von Gewalt in Worten oder Taten aufzuhören.

Krieg und Hungersnot fand auch ein kleiner Stern vor, der vom Himmel auf die Erde kam, gespielt bei der Kinderkrippenfeier in der Kirche St. Nikolaus in Worblingen an Heiligabend. „Jeder muss sich auf den Weg machen, um Jesus zu finden“, so Walburga Heller vom Kindergottesdienst-Team aus Worblingen.



Viele wirken mit

Auch viele Laien trugen dazu bei, die Geburt Christi entsprechend zu feiern. Außergewöhnlich war der Beitrag von Manuela Klotz-Herbst, die das "Gloria" und später dann das "Kommet ihr Hirten" als mehrstimmigen Kanon intonierte und dirigierte. Die Gottmadinger Gottesdienstbesucher meisterten die gesangliche Herausforderung unter der kompetenten Leitung erstaunlich gut. Einen weiteren, nicht alltäglichen musikalischen Beitrag leistete Volker Rutschmann, der mit seiner Trompete die Orgelklänge untermalte.