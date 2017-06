Singen Chefarzt der Kinderklinik Singen mit viel Einsatz für gute Kinderkrankenpflege

Professor Andreas Trotter, Chefarzt der Kinderklinik in Singen, kämpft angesichts einer Reform des Pflegeberufsgesetzes für eine qualifizierte Ausbildung in der Kinderkrankenpflege

"Kinder sind keine kleinen Erwachsenen", sagt Andreas Trotter als Kinderarzt und Präsident des Verbands leitender Kinder- und Jugendärzte Deutschlands (VLKKD). Das kann jeder bestätigen, der mit Kindern zu tun hat. Kinder brauchen, wenn sie krank sind, eine andere Pflege als Erwachsene. Das fange schon damit an, dass kleine Kinder nicht sagen könnten, was ihnen fehlte, so Trotter. Dass die Qualität der Kinderkrankenpflege durch eine Reform des Pflegeberufsgesetzes nicht schlechter wird, dafür kämpft er mit 30 anderen kinderheilkundlichen Verbänden. Dieses Gesetz hat eine fachübergreifende Pflegeausbildung zum Ziel, nach der die Auszubildenden je nach Bedarf sowohl in der Alten-, Erwachsenenkranken- als auch in der Kinderkrankenpflege arbeiten können.

Die Regierungskoalition hat jetzt einem Kompromissvorschlag der Verbände zugestimmt, nachdem die Auszubildenden nach zwei Jahren entscheiden, ob sie weiter allgemein oder spezialisiert ausgebildet werden. "Wir wollen nicht, dass eine generalistische Pflegekraft Kinder betreut", erklärt der Chefarzt. Der Kompromiss sei ein erster Erfolg, doch bevor über die Gesetzesvorlage entschieden werde, müsse die Ausbildungs- und Prüfungsordnung vorliegen, die eine Bewertung möglich machte, erklärte Trotter. Außerdem fordern die Organisationen eine öffentliche Anhörung, bei der Fachleute die Möglichkeit haben, die Auswirkungen auf die Praxis zu bewerten. Trotter und seine Kollegen fürchten einen Schnellschuss noch in dieser Legislaturperiode, bei dem die qualifizierte Kinderkrankenpflege auf der Strecke bleibt. Die Anforderungen an die Pflege werden komplexer, daher sollte seine Verbesserung angestrebt werden.

Diese sei, so die Organisationen, zum Beispiel nur zu erreichen, wenn schon in der zweijährigen generalistischen Grundausbildung eine Vertiefung der Kinderkrankenpflege angeboten werde und wenn im dritten Jahr die Hälfte der Ausbildung kinderheilkundliche Inhalte zum Gegenstand hätte. Außerdem sollten nur Ausbildungsstandorte, die eine kinder- und jugendmedizinische Abteilung und das entsprechende Lehrpersonal haben, die Vertiefung anbieten dürfen.

Die Generalisierung der Ausbildung bringe im Fall der Kinderkrankenpflege nicht mehr Entscheidungsfreiheit. Bei einer Befragung von 4000 Kinderkrankenpflegekräften durch eine Kinderkrankenschwester hätten sich 95 Prozent nicht für eine generalistische Ausbildung beworben, 99 Prozent sprechen sich für eine Eigenständigkeit der Kinderkrankenpflege aus. Die Auszubildenden entscheiden sich bewusst für die Kinderkrankenpflege.

Die Qualität der Ausbildung sei ein Ergebnis der Differenzierung, so Trotter. Einerseits fordere die Politik in der pädiatrischen Intensivmedizin hochqualifizierte und spezialisierte Kräfte; andererseits werde in der Ausbildung generalisiert, das passe doch nicht zusammen. Der Kern der Forderung der Ärzte und Pflegekräfte sei deshalb: "Wir wollen von der qualifizierten Pflege nicht weg."