Hegau Chaoswetter im April: Landwirte im Hegau kämpfen um Ernte

Die Landwirte im Hegau kämpfen um ihre Ernte. Bis zum Wochenende soll die Wetterlage kritisch bleiben. Das Landwirtschaftsministerium hat erste Zahlen zu den Schäden genannt.

Schneefälle, Dauerregen, Temperaturen um den Gefrierpunkt: Die Zitterpartie für die Landwirte im Hegau geht in die nächste Runde. Eine Woche nach den Frostnächten in der Region, die Obst-, Gemüse- und Weinbauern herbe Ernteeinbußen beschert haben, gibt es keine Entwarnung. Bis zum Wochenende soll es weiter kalt und nass bleiben. Familie Vollmayer vom gleichnamigen Weingut in Hilzingen ist in Alarmbereitschaft. "Wenn es nötig sein sollte, werden wir wie schon in der vergangenen Woche wieder mit zahlreichen Feuern und Wärmegebläsen gegen den Frost ankämpfen", sagt Beate Vollmayer.

Jeden Tag geht sie auf ihre Weinberge und begutachtet den Zustand der Pflanzen und Blüten. "Es tut weh", sagt sie, obwohl bislang noch ungewiss sei, ob und wenn ja, wie viel des Weins durch die Minusgrade geschädigt worden ist. "Das stellt sich erst heraus, wenn die Pflanzen austreiben", erklärt Beate Vollmayer. Eine vergleichbare Situation habe weder sie noch ihr Mann, der auf dem Weingut aufgewachsen ist, jemals erlebt. "Dass die Kälte in dieser Jahreszeit so lang anhält, das gab es noch nie", sagt sie.

Es ist die größte Frost-Katastrophe seit 36 Jahren in der Region. Das bestätigt Landwirtschaftsminister Peter Hauk in einer Pressemitteilung. Vergleichbare massive Schäden an Obst, Gemüse und Wein habe es zuletzt 1981 gegeben. Peter Graf, Kreisvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) hat bereits mit vielen Landwirten aus dem Landkreis gesprochen. "Genaue Prognosen über die Schäden konnte mir bislang noch keiner der Betroffenen geben", erklärt er. Fest stehe allerdings schon jetzt: Es gibt Totalausfälle.

Besonders schlimm sei die Situation für diejenigen Bauern, die bereits im vergangenen Jahr während der langanhaltenden Regenfälle im Juni große Teile oder sogar ihre komplette Ernte verloren hatten. "Das ist eine existenzbedrohende Situation", so Peter Graf. Deshalb kämpfen die Landwirte mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, um ihre Ernte: Feuer, Wärmegebläse, Fakeln und Paraffinkerzen. Doch auch da gibt es mittlerweile Probleme: "Ich habe schon gehört, dass die Bestände einzelner Händler restlos ausverkauft sind." Auf diese Katastrophe sei niemand vorbereitet gewesen.

Die Ursache liegt nach Meinung von Peter Graf an den immer milderen Wintern. "Die Pflanzen treiben teils schon Ende Februar, Anfang März aus", erklärt er. Dass es im April noch einmal zu einem Kälteeinbruch komme, sei normal, doch: "Je weiter die Pflanzen zu diesem Zeitpunkt bereits ausgetrieben sind, desto verheerender sind die Schäden durch die Frostnächte."

Thomas Hägele, Obstbauer auf dem Magdalenenhof in Hilzingen, schätzt, dass das ganze Ausmaß der Frostschäden erst in rund vier Wochen zum Vorschein kommen wird. "Solange müssen wir abwarten", so Thomas Hägele. Aktuell gebe es an seinen Beerensträuchern, Apfel- und Birnenbäumen noch ganze Blüten – ein Hoffnungsschimmer, wie er sagt. Trotzdem schätzt er, dass etwa 70 bis 80 Prozent seiner Ernte stark gefährdet sind. "Ob ich in dieser Saison einen Normalertrag erzielen kann, ist ungewiss", erklärt er. Um seine Pflanzen zu schützen hat er bereits in der vergangenen Woche Baldrian auf die Blüten seiner Obstbäume gesprüht. "Der Wirkstoff des Blütenextrakts soll die Pflanzen stärken", erklärt er. Ob die Behandlung ihn vor einem Totalausfall schützen könne, wagt Thomas Hägele allerdings nicht zu prophezeihen. "Aber in so einer Situation klammert man sich an jeden Strohhalm", sagt er.

Nur nicht nachlassen, das rät auch Peter Graf allen betroffenen Landwirten. "Die Schutzmaßnahmen erzielen zumindest Teilerfolge, die Landwirte sollten unbedingt dran bleiben", meint er. Wie viele Bauern trotzdem ihre Ernte verlieren werden, kann derzeit niemand abschätzen. In der kommenden Woche, am zweiten Mai, will sich zunächst der Ministerrat mit dem Thema befassen und unter anderem über Hilfeleistungen für betroffene Familienbetriebe beraten. Darüber hinaus will sich Peter Hauk für die Entwicklung einer langfristigen Strategie für die Landwirtschaft einsetzen. Katastrophen wie diese könnten künftig, in Zeiten des Klimawandels, häufiger auftreten.

