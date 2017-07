vor 3 Stunden Matthias Biehler Exklusiv Singen Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel: "Nena beim Hohentwielfestival in Singen war mein erstes Konzert"

Die Sängerin des Pop-Duos Glasperlenspiel ist in Singen groß geworden, hat Nenas Auftritt auf der Burg in Erinnerung und erobert am 22. Juli mit ihrem Partner Daniel Grunenberg selbst die große Bühne auf der Karlsbastion. Im SÜDKURIER-Interview erzählt sie wie es ist, beim Hohentwielfestival aufzutreten?