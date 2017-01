Singen Caritasverband Singen-Hegau rüstet sich für 2025

Eine neue Strategie soll den Fachkräftemangel stoppen. Der Ortsverband ist in zehn Jahren stark gewachsen. Der Vorstand geht Gesellschaftsthemen aktiv an

Der Fachkräftemangel ist in den sozialen Berufen voll angekommen. Darunter leiden auch die Wohlfahrtsverbände im Hegau. Der Caritasverband Singen-Hegau hat nun in einem Strategieprozess sowohl ein neues Leitbild formuliert, als auch ein Handlungskonzept für die kommenden Jahre bis 2025 erarbeitet.

"Vor zehn Jahren waren wir nur halb so groß", erklärt der Geschäftsführer Wolgang Heintschel diesen Vorgang. "Heute haben wir über 200 hauptamtliche Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen und müssen überlegen, welche Vorgänge wir optimieren können."

Pfarrer Thomas Fürst geht noch weiter, wenn er sagt: "Wir stellen uns den gesellschaftlichen Aufgaben; aber wir wollen eine aktive gestaltende Rolle übernehmen, statt auf die Erfordernisse zu reagieren." Die Flüchtlingssituation oder die demographische Entwicklung sind zwei Beispiele. Die Behindertenhilfe war für die Caritas immer ein Schwerpunkt. Menschen mit Behinderungen werden heute auch älter und kommen in eine Pflegesituation. Nun kommt die Hospizarbeit dazu.

"Unsere Stärke ist die starke Verbundenheit mit der Region und den anderen sozialen Trägern im Landkreis", erklärt der zweite Vorsitzende Jürgen Hilpert. Zwar gebe es auch da einen Wettbewerb, man setze aber auch auf Kooperation.

Um in Zukunft das gesamte Leistungsspektrum anbieten zu können, habe man sich entschieden, gezielt junge Menschen für soziale Berufe zu gewinnen. Dafür hat der Caritasverband eine halbe Stelle geschaffen. In den Schulen will man sich als attraktiver Arbeitgeber vorstellen und Begeisterung für die helfenden Berufe wecken.

Die Szene hat sich durch den Inklusionsgedanken stark gewandelt. So auch in den Behindertenwerkstätten in Singen und Stockach. Es gibt Pläne, die Singener Werkstatt nach 40 Jahren an anderer Stelle völlig neu aufzubauen. 155 Menschen mit Behinderungen arbeiten dort. 40 hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich um den Betrieb. Über den neuen Standort verhandelt der Verband derzeit mit der Stadt Singen. Wichtig sei, dass die Werkstätte zentral liege, da die Beschäftigten alle gefahren werden müssen. Der Landkreis muss die Fahrtkosten tragen.

Mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement möchte die Caritas ihre Mitarbeiter für den Arbeitsalltag stärken. Ein Wertekanon soll auch die Wertschätzung der geleisteten Arbeit sichern. "Wir wollen den jungen Menschen vermitteln, dass die Arbeit in einem sozialen Beruf eine sinnvolle Tätigkeit ist", sagt Pfarrer Fürst und bezieht sich dabei auch auf die christlichen Werte. Nicht nur der Verband sei gewachsen, sondern auch die Aufgaben. In der Behindertenhilfe betreut die Caritas knapp 300 Klienten; in den Sozialdiensten seien es rund 2000 Menschen. Alleine mit hauptamtlichen Mitarbeitern sei das nicht zu schaffen. Deshalb werben die beiden Vorsitzenden und der Geschäftsführer auch immer wieder um ehrenamtliche Helfer. In der Flüchtlingshilfe sei das gelungen.

Der Verband

Das Einzugsgebiet des Caritas-Verbandes Singen-Hegau erstreckt sich über den westlichen Landkreis von Mühlingen bis Büsingen und von Bodman-Ludwigshafen bis Tengen. Schwerpunkte sind die Behindertenhilfe in den Werkstätten und Förderstätten mit Wohnangeboten und Ambulanten Hilfen sowie die Sozialdienste. Das sind der Caritas-Sozialdienst, die Migrationsdienste udn Flüchtlingshife, der Betreuungsverein, die Schuldnerberatung und die Gemeindecaritas. Der Verband ist beteiligt am Elisabethenverein, der Horizont-GmbH und der Caritas-Stiftung.