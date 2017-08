Singen CDU bewegt sich auf der sicheren Seite

Der CDU-Bundestagskandidat Andreas Jung regt ein auf die lokalen Verhältnisse in Singen zugeschnittenes Sicherheitskonzept an. Vorbild soll dabei die Vorgehensweise in Freiburg sein.

Singen – Wahlkampf war das nicht – eher handelte es sich um eine Auftaktveranstaltung für eine Kooperation, durch die die Sicherheitslage in Singen verbessert werden könnte. Eingeladen hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung, der den polizeipolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Siegfried Lorek, mit in die Stadthalle gebracht hatte. Beide Politiker sprachen sich bei der Veranstaltung am Mittwochabend für die Entwicklung eines Konzepts nach Freiburger Vorbild aus. Den Part der Dritten im Bunde der Referenten übernahm Veronika Netzhammer: In ihrer Funktion als CDU-Stadträtin repräsentierte sie neben den Vertretern der Bundes- und Landespolitik die kommunale Ebene und meinte, dass die Mitwirkung des Gemeinderats an solch einem Projekt gut vorstellbar sei.

Das Freiburger Modell ist nach Angaben von Andreas Jung und Siegfried Lorek einmalig und entwickelte sich aus schierer Notwendigkeit. Bei der statistischen Erfassung der Kriminalität rangiert die Stadt seit jeher landesweit ganz oben und wie sich aus der Diskussion ergab, dürften auch die jüngst bundesweit bekannt gewordenen Tötungsdelikte im Breisgau zur Entwicklung eines auf die örtlichen Gegebenheiten zugeschnittenen Sicherheitskonzepts beigetragen haben. Dieses reiche von der Beleuchtung von Haltestellen bis hin zur Videoüberwachung bestimmter öffentlicher Örtlichkeiten und setze auf die bessere Vernetzung der für die Sicherheit zuständigen Institutionen.

Für einen am Freiburger Modell orientierten Zuschnitt auf Singener Verhältnisse sieht Veronika Netzhammer einiges an Potenzial. Die Verhältnisse in der Stadt würden sich unter anderem durch die EU-Außengrenze zur Schweiz, die Gewerbestruktur und die multikulturelle Vielfalt, die immer wieder in Erscheinung tretende rechte Szene, die Höhe der Wohnungseinbrüche oder etwa die Frequenz von täglich rund 16 000 Fahrgästen im Bahnhof deutlich von jenen auf der Schwäbischen Alb unterscheiden. Vor diesem Hintergrund erachten die drei Politiker die Nutzung von Synergieeffekte durch eine Abstimmung von Tätigkeitsfeldern von Bundespolizei, Zoll oder etwa der städtischen Kriminalprävention für sinnvoll.

Andreas Jung und Siegfried Lorek warnten allerdings mehrfach vor zu hohen Erwartungen. Zwar habe die Landesregierung die Schaffung von zusätzlich 1500 Polizisten beschlossen und auch bei der technischen Ausstattung werde nicht aufs Geld geschaut; dennoch gehe es bei einem Ableger des Freiburger Modells letztlich lediglich um die Erhöhung der Effizienz im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Denn trotz des gelegentlich eingeschränkten Sicherheitsempfindens des Bürgers verstehen die Politiker ihre Aufgabe nicht als Wunschkonzert. Und laut Statistik bewegt sich Baden-Württemberg nach Angaben von Siegfried Lorek zusammen mit Bayern im Vergleich mit den anderen Bundesländern auf dem ersten Platz.

Der Einfluss Berlins auf den Alltag