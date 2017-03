Singen Busfahrgast verletzt sich bei Vollbremsung

Fahrer eines Singener Stadtbusses bremst wegen einem Kind auf der Fahrbahn.

Leicht verletzt wurde ein Busfahrgast aufgrund einer Vollbremsung in der Singener Nordstadt am Dienstagnachmittag. Laut Polizei ist ein etwa acht- bis zehnjähriges Kind in der Max-Porzig-Straße unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und zwang dadurch den Fahrer des Linienbusses zu einer Notbremsung, um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu verhindern. Ein im Bus stehender Fahrgast stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Da das Kind davonrannte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise an die Polizei in Singen, Tel. (07731)888-0.