Singen Bus macht sich selbstständig und rollt auf drei Autos im Taxistand

Ein bisher unbekannter Schaden entstand am Singener Bahnhofsvorplatz. Drei Taxis wurden beschädigt.

Nachdem ein Busfahrer am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr auf dem Singener Bahnhofsvorplatz seinen Bus verlassen hatte und zuvor vergessen hatte, das Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen zu sichern, setzte es sich selbständig in Bewegung.



Laut Polizeibericht rollte der Bus vorwärts in den nahegelegenen Taxistand. Dort beschädigte der Bus insgesamt drei wartende Taxen.



Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.