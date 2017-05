Singen Buntes Programm zur Leistungsschau in der ganzen Stadt

Singener City lockt zum verkaufsoffenen Sonntag Kunden aus Nah und Fern – nur leider nicht so viele wie in den vergangenen Jahren.

Groß ist der Radius, aus dem die Kunden zum verkaufsoffenen Sonntag gestern nach Singen gekommen sind: Schwaben, Schwarzwälder und Schweizer haben ihre Autos in die Stadt gelenkt. Und auch die Hegauer nutzten die Gelegenheit zum Bummel am ersten Mai-Sonntag. Der große Andrang vergangener Jahre sei dennoch ausgeblieben, so die Bilanz der Händler am gestrigen Abend. "Dieser verkaufsoffenen Sonntag war wie das Wetter, etwas durchwachsen", fasst Werner Jaeger von Betten Diehl sein Fazit zusammen. Es sei eben etwas ruhiger gewesen, als im letzten Jahr. Unzufrieden sei man aber keineswegs.

Bereits vor 13 Uhr hatten sich die ersten Bummler in der August-Ruf-Straße eingefunden und auf die Ladenöffnung gewartet. Mit allerlei Programm erwartete der Innenstadt-Handel die Besucher. Bei Sport Schweizer konnten Kunden ihr biologisches Alter ermitteln lassen, bei Foto Wöhrstein hat der durch Funk und fernsehen bekannt gewordene Hubertus von Garnier mit seiner Musik unterhalten. Und am Ende hat sogar das Wetter mitgespielt. Die befürchteten Schauer sind, auch wenn die sonne sich den ganzen Tag hinter dicken Wolken versteckt hat, ausgeblieben.

Ob es doch am Wetter lag, oder an der Konkurrenzveranstaltung in der Nachbarstadt Radolfzell: "Im letzten Jahr waren mehr Menschen in der Stadt", hat Heike Bach von Tabak Freitag in der August-Ruf-Straße beobachtet. Dennoch war auch die Innenstadt von 13-18 Uhr gut gefüllt. "Was soll man bei solchem Wetter auch anderes machen", scherzte Melanie Meier beim Besuch in Singen. Der trübe Sonntag sei eigentlich Ideal zum Shoppen, zumal der befürchtete Regen ausblieb. Der Andrang aber eben auch.