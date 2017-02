Singen Buntes Narrentreiben bei Nachtumzug in Überlingen am Ried

Buntes Narrentreiben bei Nachtumzug in Überlingen am Ried

Hexen und gruselige Gestalten gaben sich ein Stelldichein im Singener Stadtteil: Die Hexen-Katzen-Clique hatte zu ihrem närrischen Jubiläum 30+1 geladen

35 Gruppen von Narrenzünften und Guggenmusiken aus dem weiten Umkreis eröffneten am Freitagabend mit einem Nachtumzug das Festwochenende. Dabei stand das Wetter auf ihrer Seite, zu Temperaturen um den Gefrierpunkt leuchtete der Mond in voller Größe vom Himmel. Auch die Dorfbewohner feierten mit. Entlang des Umzugswegs waren Gärten und Häuser närrisch geschmückt, Gerhard Schneckenburger bot sogar kostenlos Getränke an. Er bezeichnet sich nicht als Vollblutnarr, meinte aber: "Von solchen Anlässen lassen wir uns inspirieren." Das taten auch viele Zuschauer, die teils bunt kostümiert und in närrischer Stimmung den Umzug erwarteten. Mit drei krachenden Bollerschüssen von den Mondfängern aus Wangen angekündigt, zogen die Gruppen wie ein farbenprächtiger Lindwurm von der Besenbeiz Lauber zur Riedblickhalle. Mit dabei waren viele Musikkapellen und schaurig-schöne Guggenmusiken. Die fröhliche Stimmung der Umzugsteilnehmer übertrug sich auf die Zuschauer am Straßenrand, auch Kinder ließen sich von den Masken- und Hästrägern nicht einschüchtern. Auch wenn die Sublodere der Hansele auf manch einen Kopf knallten.

Ihrer Aufgabe voll gerecht wurden die Hexen, die besonders stark vertreten waren. Sie wirbelten durch die Menge, gingen auf Tuchfühlung und stopften wahre Konfettisalven in die Jackenkrägen der flüchtenden Zuschauer. Die Gottmadinger Heilsberghexen hatten es besonders auf junge Mädchen abgesehen, mit geübtem Griff verfrachteten sie ihre Opfer in einen Anhänger mit geschreddertem Papier.

Nach dem Umzug wurde mit der Hexenparty bei fetzigen Tönen von DJ Nectar und Guggenmusiken in der Riedblickhalle weitergefeiert und laut Polizei verlief das Fest störungsfrei. Die Polizei musste lediglich bei einer kleineren Streitigkeit an der Zufahrt zur Halle schlichten.

BU: Zum Jubiläum 30 + 1 der Hexen-Katzen-Clique Überlingen am Ried sind die Hexen voll in ihrem Element: Im Bild lässt sich eine Zuschauerin beim Nachtumzug von einer Hexe der "Wilde Weiber Hegau" aus Engen nicht einschüchtern. Bild: Christel Rossner