Singen Bunte Kampagne gegen Komasaufen im Hegau

Kunst gegen Koma: Unter diesem Motto startet die DAK-Gesundheit ihre Kampagne „bunt statt blau“ zur Alkoholprävention

Wie die gesetzliche Krankenkasse in einer Pressemitteilung bekannt gibt, soll der Wettbewerb kreativ über die Gefahren von Alkohol informieren. Unterstützt wird die mehrfach ausgezeichnete Aktion für Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, heißt es in der Pressemitteilung. Alle Schulen in Singen und dem Hegau, so wie auch darüber hinaus, können bis zum 31. März teilnehmen. „Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar. Nur so kann sich die gute Entwicklung auch dauerhaft fortsetzen und die Zahl der Klinikbehandlungen deutlich zurückgehen“, sagt Sandra Villing von der DAK-Gesundheit: „Bei bunt statt blau werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken, was diese Präventionskampagne so besonders macht.“ Die Kampagne ist eingebunden in die „Aktion Glasklar“, die seit zwölf Jahren Schüler, Lehrer und Eltern über das Thema Alkohol aufklärt. In der Aktion bekennen Schüler seit acht Jahren Farbe und kommen bei dem schwierigen Thema Alkoholmissbrauch mit anderen ins Gespräch.

DAK-Gesundheit Servicezentrum, Freiheitstraße 21 in Singen. Tel. (07731)18 73 90 oder per E-Mail an: service744700@dak.de