Singen Bundespolizei spürt in Singen gesuchte Frau auf

Ein Passersuchen führt die Verdächtige in die Arme der Polizei

Eine 26-jährige Deutsche suchte am Sonntag gegen 13 Uhr mit ihrem Neugeborenen die Bundespolizei im Singener Bahnhof auf. Die Frau wollte laut Presseerklärung der Polizei für ihr Kind einen Passersatz erhalten, um in die Schweiz ausreisen zu können. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie die Personalien der Antragstellerin überprüften. Nach der Frau wurde nämlich gefahndet: Eine Staatsanwaltschaft in der Oberlausitz wollte ihren aktuellen Aufenthaltsort wissen, weil ihr Betrug zur Last gelegt wird. Die Bundespolizisten stellten den gewünschten Passersatz natürlich trotzdem aus, aber erst nachdem sie für die betreffende Staatsanwaltschaft einen Bericht gefertigt hatten. Die Frau und ihr Neugeborenes verließen daraufhin mit leichter Verspätung die Dienststelle in Richtung Schweiz.