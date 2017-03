Singen Bürgerstiftung spendet Bücher an die Kita an der Aach

Bürgerstiftung spendet Bücher an die Kita an der Aach

Mit einer Spende mehrsprachiger Bücher unterstützt die Bürgerstiftung die Sprachentwickung an der Kindertagesstätte an der Aach.

Mit 500 Euro unterstützt die Singener Bürgerstiftung die Kindertagesstätte an der Aach. Damit sind nun mehrsprachige Bücher angeschafft worden. Bei dem offiziellen Übergabetermin in der Kindertagesstätte gab Leiterin Anika Müller einen kurzen Einblick in die Arbeit ihres Teams. Gerade die Sprache sei einer der wichtigsten Bildungsbereiche der Kindertagesstätte, erzählt Müller. Seit Februar nimmt ihre Einrichtung am Bundesprojekt Sprach-Kita teil.

Tina Hagel ist als zusätzliche Sprachbildungsfachkraft in der Kita an der Aach zuständig. „Wir möchten das Interesse der Kinder für Bücher wecken und sie für das Vorlesen begeistern“, erklärt Tina Hagel. In der Kita an der Aach sprechen die Kinder, die Eltern und auch die Erzieherinnen neben der deutschen insgesamt 14 weitere Sprachen. Daher sei dann auch die Idee entstanden, so Tina Hagel, die Bücherei der Kita durch mehrsprachige Bücher weiter auszubauen. Nun können also Eltern und Erzieherinnen in verschiedensten Sprachen Geschichten vorlesen. Gerade die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für das Kita-Team um Anika Müller eine wertvolle Ergänzung ihrer Arbeit. Das Interesse an Fremdsprachen werde dadurch geweckt und einige Kinder erführen durch das Vorlesen in ihrer Erstsprache eine Form der Wertschätzung, berichtet Tina Hagel.

Zukünftig will die Kita Büchertaschen für Familien anbieten. Damit kann der Lesestoff auch über das Wochenende mit nach Hause genommen werden, um so Familien zum gemeinsamen Vorlesen zu motivieren. Renate Weißhaar vom Vorstand freut sich darüber, dass die 500 Euro Spendengeld der Bürgerstiftung so gut und sinnvoll eingesetzt wurden. Als Dank bekam sie von der kleinen Sophie Geringer dafür einen Strauß selbstgebastelter Kreppblumen überreicht.