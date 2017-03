Singen Bruderzwist in der Singener Hauptstraße eskaliert

Mehrer Streifen der Polizei müssen eingreifen, um die Streitigkeit zu beenden.

Drei Brüder im Alter von 18, 20 und 24 Jahren mussten am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr laut Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie in einer Wohnung in der Hauptstraße in Streit geraten waren. Über Notruf verständigten zuvor Angehörige die Polizei und teilten mit, dass sich der 18-Jährige und der 20-Jährige in der Wohnung schlagen und die Situation eskaliere. Auch nach dem Eintreffen der Polizei ließen sich die Beteiligten nicht beruhigen und zeigten sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unbelehrbar. Selbst die Androhung von Polizeigewahrsam habe den 20-Jährigen nicht beeindruckt, heißt es im Polizeibericht, so dass er nach erneuter Konfrontation mit seinem 18-jährigen Bruder tatsächlich in Gewahrsam genommen werden musste. Bereinigen konnten die Beamten die Situation laut Polizeibericht jedoch nicht, da ein weiterer, 24-Jähriger Bruder versucht haben soll, dazwischen zu gehen. Mit mehreren Streifen Verstärkung mussten sich die Beamten zur Wehr setzen, die drei Brüder überwältigen und zur Wache verbringen. Der 24-Jährige hätte, nach dem er sich wieder beruhigt habe, bald entlassen werden können. Die beiden Hauptaggressoren mussten auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden. Der Grund für die Auseinandersetzung zwischen den Brüdern ist laut Polizei noch unklar. Dennoch sehen sich die Streitenden nun mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung konfrontiert. Einzelnen Familienmitgliedern drohen auch Ermittlungen wegen versuchter Gefangenenbefreiung.