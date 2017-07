Singen Brotprüfung in Singen: Schneiden, drücken und schmecken

Brotprüfer bewertet rund 150 Backwaren von acht Bäckern in der Region. Lob und Kritik werden von den Betrieben dankbar aufgenommen

Karl-Ernst Schmalz ist Brotprüfer des Deutschen Brotinstituts. Er testet 50 bis 60 Brötchen und Brote am Tag auf Aussehen, Geschmack und Konsistenz. Er schneidet eine Scheibe ab, riecht daran, biegt, zupft, nimmt ein Stück und kostet. "Als Erstes sollte das Brot natürlich ansprechend aussehen, das Auge isst mit", erklärt er. Dann sollte es eine gute Kruste haben, die großen Anteil am Geschmack habe und dafür sorge, dass das Brot nicht austrockne. Jeder Teig habe unterschiedliche Eigenschaften, was bei einer Brotsorte als gut bewertet werde, sei für eine andere schlecht. "Die Qualität schwankt, weil von Tag zu Tag andere Bedingungen herrschen", sagt Schmalz. Doch gerade die Individualität und Vielfalt seien das Besondere am Bäckerhandwerk. Die deutsche Brotkultur sei einzigartig und es gelte, diese Vielfalt zu schützen. In einem Brotregister können Innungsbetriebe ihre Brotschöpfungen auf der Internetseite des Brotinstituts eintragen. 3193 Brotspezialitäten sind darin bisher vermerkt.

Die acht Bäckereien der Region, die bei der Brotprüfung mitmachen, werben gern mit einer Auszeichnung ihrer Produkte, nehmen aber auch Kritik und Verbesserungsvorschläge an. Die Brotprüfung findet auf Einladung der Bäckerinnung öffentlichkeitswirksam bei Mode Zinser statt. Das Handwerk will transparent sein. Die Stärke der Handwerksbetriebe und des Handels vor Ort sei, dass sie individuell auf die Wünsche des Kunden eingehen können, zieht Modehaus-Geschäftsführer Manuel Waizenegger Parallelen. Die Betriebe seien in der Region präsent, die Bäcker stünden für ihre Produkte und seien ansprechbar, sagt OB Bernd Häusler.

Bäckermeister Eric Stadelhofer sieht einen Trend zum handwerklich hergestellten Produkt und zur Arbeit im Handwerk. "Die Kunden wollen wieder verstärkt wissen, woher ihr Brot kommt", sagt er. Die Handwerksbetriebe verzeichnen insgesamt auch auch wieder mehr Lehrlinge. "Unsere Arbeit trägt Früchte, Qualität setzt sich durch", sagt Stadelhofer.