Singen Brand zerstört Wohnwagen

Nach einem Vollbrand eines Wohnwagens in der Singener Waldheimsiedlung sucht die Polizei Zeugen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Samstag gegen 22.15 Uhr kam es laut Polizei in der Waldheimsiedlung zum Brand eines Wohnwagens. Bei dem Vollbrand wurde der Wohnwagen zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Feuerwehr Singen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort im Löscheinsatz. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache sind eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731/8880, in Verbindung zu setzen.