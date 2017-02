Singen Bohlinger freuen sich auf "Wapo Bodensee"

In der sechsten Folge der Vorabendserie "Wapo Bodensee" werden am 21. Februar ab 18.50 Uhr Sequenzen vom Bohlinger Wehrle-Haus gezeigt.

Heute Abend ist zu sehen, worauf die Bohlinger bereits lange gewartet haben. In der sechsten Folge der ARD-Vorabendserie „Wapo Bodensee“ werden ab 18.50 Uhr Sequenzen aus Bohlingen zu sehen sein. Im September 2016 hatte das Film-Produktionsteam einzelne Szenen für diese Krimiserie in der Hittisheimer Straße, am Ortsausgang Richtung Höri, gedreht. Das Filmteam war mit einem großen Aufgebot von etwa 30 Fahrzeugen und 35 Mitarbeitern in Bohlingen einen ganzen Tag lang beschäftigt. Als passenden Drehort hatten die Regisseure das über 100 Jahre alte Ökonomiegebäude ausgesucht. „Im Innern des alten Hauses musste fast nichts umgestellt werden, in der Wohnstube und Küche wurde gefilmt, wie die Räume vorgefunden worden sind“, erzählt Erna Wehrle, die Besitzerin des alten Hauses, von den Filmarbeiten. Ein bisschen sei sie stolz darauf, dass ihr Elternhaus als Filmkulisse dienen durfte.

In Schweigen hüllt sich die Produktionsfirma allerdings zu den Details über die Dreharbeiten und in welchem Zusammenhang das alte Haus und der Bodensee stehen. „Das werden wir wohl morgen im Film erleben“, sagt Erna Wehrle sichtlich gespannt. Die bekannteste Akteurin der Serie, Hauptkommissarin Nele Fehrenbach, gespielt von der Schauspielerin Floriane Daniel, ist bei den Dreharbeiten am Wehrle-Haus in Bohlingen mit dabei gewesen. In der Reihe „Wapo Bodensee“ hat sie die Leitung der Wasserschutzpolizei Konstanz übernommen und ist dazu mit ihren Kindern Johanna und Niklas aus Hamburg zu ihrer Mutter in die alte Heimat gezogen. In der sechsten Folge der Vorabendserie mit dem Titel „Genug ist genug“ ist das Familienglück von Nele Fehrenbach jäh zerstört und sie muss sich um die Hintergründe eines schlimmen Unfalls eines surfenden Schülers kümmern. In diesem Zusammenhang wird es zu der Sequenz in Bohlingen kommen.

Insgesamt acht Folgen werden in der ersten Staffel von "Wapo Bodensee" ausgestrahlt, eine Fortsetzung der Serie ist noch offen.