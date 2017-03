Singen Bohlinger Bibliothek schlägt mit Umzug und Modernisierung neues Kapitel auf

Die Ortsteilbibliothek Bohlingen erweitert nach ihrem Umzug ihr Angebot mithilfe modernisierter Technik.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gabriele Konz zeigt ein kleines Plakat, darauf ein Zitat aus einem Science-Fiction-Roman über eine Welt ohne das Lesen. Eine solche ist für sie nur schwer vorstellbar. Gerade um die zukünftigen Generationen von Lesern mit Stoff zu versorgen, arbeitet die pensionierte Lehrerin in der Stadtteilbibliothek in Bohlingen. Diese ist kürzlich umgezogen, sie befindet sich nun im selben Gebäude, ein Stockwerk unter ihrer bisherigen Unterbringung. Schon das bringt Vorteile, erklärte Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Neueröffnung. Weniger Treppe heiße mehr Barrierefreiheit. "Es wird einfacher für Familien und Ältere hierherzukommen."

Moderne Technik hält Einzug

Der Umzug fale im Zusammenhang mit weiteren Veränderungen in der Rathausgestaltung an, wo viele Einrichtungen gerade neue Räume bekommen, berichtete Ortsvorsteher Stefan Dunaiski. Außerdem wird die Bibliothek mit neuer Technik aufgewertet, künftig besteht zusätzlich Zugriff auf die Bestände der Stadtbibliothek Singen. Diese beherbergt 159 000 Bücher, die nun neben denen vor Ort ausgeliehen werden können.

Alle Bücher können auch über das Internet vorgemerkt oder bestellt werden. Öffnet die Bibliothek dann am nächsten Montag zwischen 16 und 18.30 Uhr, kann das gewünschte Buch dann vor Ort abgeholt werden. Zugriff hat man so ebenfalls auf die Hegaubibliothek. "Dort wird alles gesammelt, was je über den Hegau erschienen ist", erzählte Barbara Grießhaber, Leiterin der Stadtbibliothek.

Erstmals wird ein elektronisches System zur Erfassung von Ausleihen und Beständen eingesetzt. Bisher wurde mit Datumsstempeln und Papierbögen gearbeitet. Trotz formeller Eröffnung wartet hier noch Arbeit auf Gabriale Konz, die Strichcodes müssen auf allen Bänden angebracht und deren Daten in das neue System eingegeben werden. Sie organisiert den Verleihbetrieb ehrenamtlich. "Man muss Bücher mögen", erklärt sie ihr Engagement.